台中暖警「三心二意」6年尋獲300人奪冠　協尋背後有洋蔥

▲▼台中暖警洪佳碩6年來尋獲300人，每件協尋背後都有洋蔥。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第二分局立人派出所警員洪佳碩國中時愛看綜藝節目的尋人超級任務，每次都被來賓和想見的人重逢畫面感動，從警後也用心協尋失蹤人口，2016年至今至少尋獲300人，不但獲頒警政署績優員警殊榮，「協尋達人」的封號當之無愧，洪說，每件協尋案件背後有開心結局，也有令人難過的原因，但看到報案人真心的感謝，一切努力都是值得的。

洪佳碩回憶就讀國中時期，每到週日都要收看綜藝節目的超級尋人任務，每次看到來賓能和想見的人再續前緣都感動不已，2007年從警後，第一次尋獲失蹤人口，當年心中的那份感動再次被喚起，從此努力耕耘失蹤人口查尋工作，讓因故失聯的家人都能再度團圓。

警察工作是輪班制，但是洪佳碩卻經常利用休假時間尋人，今年7月，有個王姓青年報案要找尋失聯10多年的哥哥，洪受理後，用名字找到車籍資料，再比對「智慧型車行紀錄查詢系統」，發現其兄長經常在早上6點至8點左右在台中火車站附近活動，洪連續3天到附近尋找哥哥所騎乘的機車，皇天不負苦心人，終於讓他找到了，兄弟倆久別重逢喜極而泣，畫面讓人動容。

尋人過程中也有不完美的結局，洪佳碩曾受理請求協尋失聯30年的母親，因為母親在生下他不久就離家出走，所以對於母親的所知只有名字，洪員抽絲剝繭查詢到她曾經騎乘機車違規被攔查取締，於是利用警政系統找到機車，發現機車多次出現在曉明女中附近，他找了一個星期，終於在茫茫車海中找到，人是找到了，但被協尋人並不想與孩子相認，兒子雖然很失望，但還是十分感謝洪員積極協尋，讓他了卻一樁心願。

儘管已經是警政署認證「查尋高手」，洪佳碩謙虛的說，拜科技所賜，警政署建置的各種e化系統，大幅提升了協尋失蹤人口的效率，再加上「有心、用心、真心」及「留意、注意」這三心二意，就是他能成為「協尋達人」的不二法門。

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