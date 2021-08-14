前一天遭報失蹤！忠犬伴失智嬤「流浪24hrs」　一天一夜行蹤成謎

▲失智婦和愛犬街頭流浪24小時，人狗雖然平安，但婦人卻說不清行蹤。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市75歲全身濕透的林姓婦人帶著愛犬「笨笨」日前中午時分呆立在東區快車道上，險象環生，路人見狀報警並圍在林婦四周保護著，警方到場透過人臉辨識系統查出身分也通知家人，竟發現林婦早在前一天下午3點就被家人通報失蹤，員警關心詢問這24小時都吃些什麼？住在哪裡？無奈婦人神情恍惚，語無倫次，無法交代行蹤。

台中市警三分局東區分駐所警員賴維國、劉帥宏，日前中午1點多獲報東區環中東路有個阿嬤跟一隻狗走在快車道上，非常危險，當時氣候不佳、雨勢忽大忽小，員警旋即趕至現場，婦人和狗已被路人帶到路旁休息。

員警關心林婦身分和住處，不料反被問「哩係蝦米毀？」讓員警哭笑不得的說：「我是警察啦！」後來透過人臉辨識系統，順利查得林婦身分，赫然發現她早在前一天下午3點，就被家人通報失蹤。

林婦說，她帶著愛犬「笨笨」一起出來找朋友，準備要回家時卻找不到路，只好沿著路一直沒方向的走下去，直到被路人發現報警。

員警原本要載婦人和「笨笨」回家，無奈「笨笨」雖然忠心護主，但在外頭流浪了一夜，又濕又害怕的牠不願意上警車，直到婦人兒子趕來現場，「笨笨」猛搖尾巴露出「我有保護好阿嬤」的表情跑向主人。

林婦被發現時還好一切平安，但警方詢問這24小時都在哪裡？吃些什麼？晚上睡在哪裡？林婦神情恍惚，答不出來，使得這一天一夜的行蹤成了懸案。

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