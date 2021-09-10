蔡英文視導台中區部隊　要求漢光演習務必全力以赴

▲蔡英文10日視導空軍防空暨飛彈指揮部。（圖／翻攝自總統府Flickr，下同）

記者蘇晏男／台北報導

漢光演習下周登場，總統蔡英文總統今（10日）上午前往台中視導空軍防空暨飛彈指揮部、軍備局生產製造中心，以及海軍艦隊指揮部。蔡英文時表示，上個月機動二中隊剛成軍，不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上扮演重要角色。對於漢光演習，蔡英文也請國軍務必全力以赴，讓全世界看見保衛國家的決心。

行程上，蔡英文先抵達空軍防空暨飛彈指揮部，視導接戰程序演練；接著至軍備局生產製造中心，視導口罩及降落傘生產線，並與巨幅國旗合影；隨後前往海軍艦隊指揮部，視導吊卸彈操演及車組，並巡視官兵生活區。

蔡英文在海軍艦隊指揮部致詞時表示，這幾天，大家都很關注颱風和疫情的狀況。今年以來，國軍弟兄姊妹不僅堅守崗位，也協助救災和防疫的任務，真的非常感謝我們國軍的努力與貢獻。

她說，來這裡之前，她也到軍備局209廠，了解國軍的口罩生產及降落傘具製作；還有到防空暨飛彈連，看連隊上的接戰程序演練。剛才，看到機動二中隊的吊卸彈操演，非常迅速確實，這些都是弟兄姊妹們努力的成果。

蔡英文提到，上個月，機動二中隊剛成軍，今天來除了感謝大家守護國家，也要肯定各位扛起重責大任。我們飛彈部隊不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色。

對於下周的漢光演習，蔡英文表示，這是機動二中隊第一次參與漢光演習，她要請各位務必全力以赴，讓全世界看到中華民國國軍，保衛國家的決心。而漢光演習之後，緊接著就是中秋連假，國人能夠安心在家享受假期，正是因為各位國軍弟兄姐妹在營堅守保衛國家的任務，她要再次感謝大家的付出。

此外，蔡英文今日也頒發加菜金，慰勉國軍的辛勞；並與重要幹部及官兵代表會餐。