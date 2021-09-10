蝦皮蛋撻錯標之亂吸10萬人搶單　「祭補償銷單」數十人怒告吞敗

▲蝦皮負責人胡育嘉因肯德基蛋撻券錯標事件，屢被消費者控告妨害電腦使用，目前都不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

蝦皮購物今年3月發生商品標錯價事件，肯德基蛋撻6顆只賣35元、衛生紙8包35元，吸引10萬人次瘋狂下訂，事後蝦皮發現系統異常，緊急取消訂單並退費，數十名消費者不接受蝦皮提供的補償辦法，紛紛控告蝦皮負責人胡育嘉亂取消訂單，涉嫌妨害電腦使用，但各地檢方近日已陸續處分不起訴。

蝦皮購物價格於3月18日凌晨發生設定異常，原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」，只賣35元，消費者得知後，紛紛上網搶訂，吸引8.3萬人次購買，同時間，100抽8包的衛生紙也只賣30元，賣出2萬份。

事後蝦皮緊急調整價格，並取消先前完成的訂單、全額退費，也和提出補償措施，包括贈送比市價便宜的優惠券，但再怎麼優惠也比不上錯標的低價，數十名消費者不買單，紛紛提告。

台北地檢署日前就接獲2名消費者指控，蝦皮負責人胡育嘉任意更改他們的訂單，涉嫌妨害電腦使用罪，但檢察官認為，胡育嘉根本沒有操作相關電腦系統，並非取消訂單的行為人，且實際操作的員工也只是從後台取消訂單，並沒有入侵消費者的帳號或電腦設備，因此2度處分不起訴胡育嘉；據了解，目前全國多個地檢署接獲類似個案，尚無消費者告贏案例。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

女工讀生遭老闆熊抱 父兄提案「3選1」...他簽下反悔下場曝

酒客尾隨小姐硬上...全程「電話連線」！姊妹想救人遭嗆：不要亂

虐殺公公案還在審 驚世媳婦衝派出所打警察「小小拳不會痛」