　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

12大電商99省錢攻略一次打包　9元手搖飲、Apple夯品破盤價必搶

東森購物網99購物盛典（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「99購物盛典」祭出五重優惠回饋給消費者。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節被視為是電商最大節慶雙11的前哨戰，各家網購業者強攻下半年首波購物節商機，狂祭折扣及好康回饋先炒熱買氣，不只有9元手搖飲、SK-ll青春露以及1元整點瘋搶等話題好物，高單熱銷品更有破盤價，如AirPods Pro千元有找、iphone 12 128G搶到現省 8,500 元，以下整理12大電商99促銷內容，省錢攻略一次看。

東森購物網主打「99購物盛典」五重好禮優惠，9/6～9/8有超殺特價3折起，全站限時東森幣擴大折抵，最高80%；9/9當日全站消費不限額享LINE4%+東森禮物卡6%，最高10%回饋；全站單筆滿12,999元回饋1,999，還有機會抽999東森幣，指定銀行再享最高15%回饋；9/8前使用街口支付單筆滿699元現折3%，滿1,499元現折8%，每人最高享11%回饋；9/15前全站單筆滿3,500元送獨家聯名BT21擴香石，全家取貨再抽國際牌高滲透水離子吹風機。

蝦皮購物「9.9超級購物節」將於9/9當天加碼每人6張最低0元免運券，其中1張是前15分鐘限定的0元免運券，把握00:00～00:15時間內結帳，享4大超商取貨都免運費，另5張則是全日99元免運券；9/9還有眾多夯品接力下殺1元起、商城85折券等，熱門高單價商品iPhone 12 Pro、Switch電力加強版加健身環組合等都有破盤價，但擔心手速不夠快的話，不妨鎖定0點加碼「9元飲品」電子票券更好搶到手。此外，當天不限金額下單並登記，再抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費一日駕駛體驗。

9元必搶：迷客夏KUMO娜杯紅茶、貢茶奶蓋茉香綠、圓石禪飲、teabar檸檬水和復刻紅茶
19元必搶：cama café 中杯經典黑咖啡、CITY CAFE大杯美式咖啡或中杯拿鐵
39元必搶：迷客夏KUMO茉莉綠茶、cama café 中杯拿鐵
49元必搶：貢茶珍珠紅茶拿鐵
99元必搶：星巴克特大杯冰美式咖啡、中杯巧克力可可碎片星冰樂、中杯冰那堤、中杯冷萃咖啡

蝦皮購物9.9超級購物節（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲迷客夏、貢茶、圓石禪飲等人氣手搖，9/9當天下殺9元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

momo購物網主打話題商品及驚喜優惠，像是SAMSUNG話題新機「Galaxy Z Flip3 5G」6.7吋雙主鏡折疊式智慧型手機，新品價32888元，免登記即送3%回饋，登記再送氣泡水機、快充器二選一；外宿學生必備的「Philips新一代溫控天使護髮吹風機」獨家優惠下殺1,988元；「LG快清式無線吸塵器」限量下殺12,888元。

PChome 24h購物「99揪揪節」集結家電、開學用品、電玩娛樂及3C話題新機等全站31折起，更首度與知名插畫家「掰掰啾啾」跨界合作，9/30前於站上快閃「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、奧樂雞刺繡別針、2022桌曆及口袋日誌等系列商品，搶攻年輕商機。同時，全站消費滿額登記抽Switch同樂遊戲超值組、虎三同日本A5和牛燒肉。

PChome 24h購物「99揪揪節」（圖／PChome 24h購物提供）

▲掰掰啾啾限定專區精選奧樂雞系列熱門商品。（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心即日起至9/11推出「99狂歡購物節」，除了有整點限時瘋搶9、99元夯品，同時再推99好康專區，流行時尚、民生用品、3C家電3折起，下單再抽ASUS ZenFone 8等品牌聯合萬元大禮包，刷指定卡滿3,000送300。

Yahoo奇摩超級商城於9/12前推出「99不斷電」，全站下殺99元起，折價券現領現折、超贈點最高15倍送，流行、3C交通品類商品跨店消費滿額最高折999，再享萊爾富天天免運無上限。

Yahoo奇摩拍賣9/15前祭出跨境商品優惠、愛心公益競標1元起等活動之外，時時樂夯品天天限時下殺2折起，小米藍牙耳機百元有找、小米手環6破盤入手價666元等；每週五人氣賣家商品輸入折扣碼「週五免運」享萊爾富超商取貨運費0元，平日不限次數大放送，輸入折扣碼「萊爾富優惠」享35元運費優惠。

遠傳friDay購物推出「99掃貨節」，倩碧、美國康寧、OPPO、蘋果等10大品牌下殺2折起，還有通通99元超殺商品，登記再送全家中杯熱美式，逢週五下單加碼送50遠傳幣，9/9全天不限金額，只要下單就有9%遠傳幣回饋，9/10上午11點緊盯LINE官方帳號或官方臉書推播，有機會以1元搶得法國Tefal爵士系列24CM不沾平底鍋。9月份消費不限金額抽9,999遠傳幣活動，下單2次、2次均滿額3,000元再抽999.9金元寶。

生活市集「99 狂省購物節」進入活動主波段，祭出三大亮點，9/7～9/9限定APP開搶多款限量強檔品，除了SK-II青春露、艾德蒙微電腦氣炸烤箱、小米手環6等最低下殺9元，人氣AirPods Pro千元有找，iphone 12 128G超低價更是不到20,000元；9/8晚間19:30～20:30請來明星佩甄直播帶貨，推薦12項熱門夯品狂殺3折起；9/9～9/10黃金檔期間消費滿999元並完成登記，可抽集集點99%回饋。

樂天市場「金秋99購物祭」攜手3M、NewBalance、神腦生活、屈臣氏Watsons、愛買線上購物等數百間人氣店家，推出超秋夯品99元起免運費、人氣夯品3折起，每天可以領6張優惠券，最高享現折980元，優惠活動到9/17上午9:59，9/9當天還有限時24小時破盤下殺優惠，屈臣氏樂天店全店88折再送100元優惠券、日本樂天官方旗艦店全店點數10%回饋、樂天銀行帳戶轉帳支付再賺點數最高20%回饋。

露天拍賣九月推出『露天超狂99』特殺專區（圖／露天拍賣提供）

▲露天拍賣9月推出「露天超狂99」特殺專區。（圖／露天拍賣提供）

露天拍賣則有「露天超狂99 優惠免運九九」活動，會員人人享11張運費券，9/8～9/10強打特殺專區，9/9當日每2小時輪番下殺最低6折起，並不定期狂撒無敵折扣碼，下單再抽SodaStream氣泡水機、任天堂Switch Lite，鎖定9/9消費刷卡最高享14%高回饋。露天eBay海外購物同步天天免運，好康下殺5折起，9/9～9/12最高現折3,000，再送神秘折扣優惠，韓國Gmarket同樣免運直送，天天現省800。

博客來9月份推出秋購大賞，鎖定中秋節、開學季等需求，主打中秋必買禮盒、烤肉神器、開學外宿3C家電、手帳、文具新品，加上週年慶最後衝刺期間，圖書、百貨萬件商品2折起。9/7～9/8「超級會員日」全館結帳滿千再88折，還有多家銀行、支付回饋，滿額最高再送300元E-Coupon，鑽石會員獨享指定商品專屬價等，眾多優惠最高享54%回饋。
 

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
24歲男打BNT慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛　肛門噴血亡
獨／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜下午1點親赴現
陳時中開告「炸鍋了」！網一片震驚：100%言論自由呢
獨／網瘋傳今本土確診破50人！指揮中心回應了
快訊／台大麻醉師住板橋！　篩檢隊進駐某社區「住戶上千人」
璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱！挑戰今年風王
快訊／長榮機師確診案！　361人二採結果出爐
台大確診麻醉師傳「突破性感染」！打過2劑疫苗仍染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時3天！超商祭補班日優惠　3大咖啡飲品「買1送1」

補班小確幸！超商限時3天「特大杯咖啡下殺50元」

12大電商99省錢攻略一次打包　9元手搖飲、Apple夯品破盤價必搶

中秋食尚強檔　田媽媽Fun心好禮提案

西雅圖咖啡全系列盒裝商品買一送一來了！必收「2款新品＋超萌加價商品」好喝、好可愛雙重療癒

「MOD影劇全享包」 5大類影片看到飽！多螢觀賞全家同享　一天不到10元

【廣編】中興米「優選有機米｣ 全台家樂福獨家銷售！享受自然與飲食的純粹無負擔

老建築變身　黑白灰現代樂章交織美感

疫情衝擊、市場需求　呱吉提議「開放網路賣酒」逾5000人連署

99購物節開跑！東森購物網五重好禮回饋　滿額送1999東森幣折抵最高80%

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

限時3天！超商祭補班日優惠　3大咖啡飲品「買1送1」

補班小確幸！超商限時3天「特大杯咖啡下殺50元」

12大電商99省錢攻略一次打包　9元手搖飲、Apple夯品破盤價必搶

中秋食尚強檔　田媽媽Fun心好禮提案

西雅圖咖啡全系列盒裝商品買一送一來了！必收「2款新品＋超萌加價商品」好喝、好可愛雙重療癒

「MOD影劇全享包」 5大類影片看到飽！多螢觀賞全家同享　一天不到10元

【廣編】中興米「優選有機米｣ 全台家樂福獨家銷售！享受自然與飲食的純粹無負擔

老建築變身　黑白灰現代樂章交織美感

疫情衝擊、市場需求　呱吉提議「開放網路賣酒」逾5000人連署

99購物節開跑！東森購物網五重好禮回饋　滿額送1999東森幣折抵最高80%

快訊／桃園水槽車翻覆、雙氧水洩漏　駕駛自行脫困送醫

竹縣一私立幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

限時3天！超商祭補班日優惠　3大咖啡飲品「買1送1」

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

華山分屍案更審不判死！高院：可以對陳伯謙施以矯正治療

工商協進會9月底與美國商會座談 力促牽成BTA

日本麥當勞「神級漢堡」！Q彈濃郁口感讓她敲碗：希望台灣也賣

幼兒園群聚10幼童染疫　家長2人1室陪住專責病房「至少需耗31天」

石門、德基水庫快滿庫「放水發電！」　相當26.5萬戶家庭用電量

美網／阿里辛收退賽禮晉級4強　成為1881年以來加拿大第一人

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

消費熱門新聞

MOD影劇全享包一天不到10元　多螢觀賞全家同享

iPhone 12 Pro殺破價　現省1.8萬

補班小確幸！超商特大杯咖啡下殺50元

泰想吃！超商最新「3款泰式鮮食」

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

99購物節開打　12大電商省錢攻略一次打包

南洋控必吃！超商聯名星馬美食名店

西雅圖咖啡全系列盒裝商品買一送一來了！

布丁icash2.0來了！還能撕包裝倒出來

英文名「ROYCE」中一字送巧克力

超商獨賣！點點心豬仔包變身超Q月餅

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買1送1

陳淑芳「真實年齡曝光」　網友暴動求祕訣

更多熱門

相關新聞

經濟部鼓勵電商加碼搶攻五倍券　東森「小農專區」打造銷售國家隊

經濟部鼓勵電商加碼搶攻五倍券　東森「小農專區」打造銷售國家隊

行政院拍板振興五倍券將於九月下旬開放登記，經濟部刻正衝刺數位券建置平台，並依據行政院長蘇貞昌指示，定調大型電商若能提出創造多贏的方法，又對小店家小攤商及農漁生產者有益者，可望納入五倍券適用範圍。

東森購物前八月每股賺11.31元　穩坐國內獲利第二高電商寶座

東森購物前八月每股賺11.31元　穩坐國內獲利第二高電商寶座

呱吉提議開放網路賣酒　5千人連署

呱吉提議開放網路賣酒　5千人連署

99購物節開跑　東森購物網五重好禮回饋

99購物節開跑　東森購物網五重好禮回饋

萬華在地團體推「公益振興禮盒」蝦皮購物贊助折扣

萬華在地團體推「公益振興禮盒」蝦皮購物贊助折扣

關鍵字：

99購物節網購電商省錢好康回饋

讀者迴響

熱門新聞

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

減肥不碰白飯？你錯了　醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面