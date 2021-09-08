12大電商99省錢攻略一次打包　9元手搖飲、Apple夯品破盤價必搶

▲東森購物網「99購物盛典」祭出五重優惠回饋給消費者。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節被視為是電商最大節慶雙11的前哨戰，各家網購業者強攻下半年首波購物節商機，狂祭折扣及好康回饋先炒熱買氣，不只有9元手搖飲、SK-ll青春露以及1元整點瘋搶等話題好物，高單熱銷品更有破盤價，如AirPods Pro千元有找、iphone 12 128G搶到現省 8,500 元，以下整理12大電商99促銷內容，省錢攻略一次看。

東森購物網主打「99購物盛典」五重好禮優惠，9/6～9/8有超殺特價3折起，全站限時東森幣擴大折抵，最高80%；9/9當日全站消費不限額享LINE4%+東森禮物卡6%，最高10%回饋；全站單筆滿12,999元回饋1,999，還有機會抽999東森幣，指定銀行再享最高15%回饋；9/8前使用街口支付單筆滿699元現折3%，滿1,499元現折8%，每人最高享11%回饋；9/15前全站單筆滿3,500元送獨家聯名BT21擴香石，全家取貨再抽國際牌高滲透水離子吹風機。

蝦皮購物「9.9超級購物節」將於9/9當天加碼每人6張最低0元免運券，其中1張是前15分鐘限定的0元免運券，把握00:00～00:15時間內結帳，享4大超商取貨都免運費，另5張則是全日99元免運券；9/9還有眾多夯品接力下殺1元起、商城85折券等，熱門高單價商品iPhone 12 Pro、Switch電力加強版加健身環組合等都有破盤價，但擔心手速不夠快的話，不妨鎖定0點加碼「9元飲品」電子票券更好搶到手。此外，當天不限金額下單並登記，再抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費一日駕駛體驗。

9元必搶：迷客夏KUMO娜杯紅茶、貢茶奶蓋茉香綠、圓石禪飲、teabar檸檬水和復刻紅茶

19元必搶：cama café 中杯經典黑咖啡、CITY CAFE大杯美式咖啡或中杯拿鐵

39元必搶：迷客夏KUMO茉莉綠茶、cama café 中杯拿鐵

49元必搶：貢茶珍珠紅茶拿鐵

99元必搶：星巴克特大杯冰美式咖啡、中杯巧克力可可碎片星冰樂、中杯冰那堤、中杯冷萃咖啡

▲迷客夏、貢茶、圓石禪飲等人氣手搖，9/9當天下殺9元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

momo購物網主打話題商品及驚喜優惠，像是SAMSUNG話題新機「Galaxy Z Flip3 5G」6.7吋雙主鏡折疊式智慧型手機，新品價32888元，免登記即送3%回饋，登記再送氣泡水機、快充器二選一；外宿學生必備的「Philips新一代溫控天使護髮吹風機」獨家優惠下殺1,988元；「LG快清式無線吸塵器」限量下殺12,888元。

PChome 24h購物「99揪揪節」集結家電、開學用品、電玩娛樂及3C話題新機等全站31折起，更首度與知名插畫家「掰掰啾啾」跨界合作，9/30前於站上快閃「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、奧樂雞刺繡別針、2022桌曆及口袋日誌等系列商品，搶攻年輕商機。同時，全站消費滿額登記抽Switch同樂遊戲超值組、虎三同日本A5和牛燒肉。

▲掰掰啾啾限定專區精選奧樂雞系列熱門商品。（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心即日起至9/11推出「99狂歡購物節」，除了有整點限時瘋搶9、99元夯品，同時再推99好康專區，流行時尚、民生用品、3C家電3折起，下單再抽ASUS ZenFone 8等品牌聯合萬元大禮包，刷指定卡滿3,000送300。

Yahoo奇摩超級商城於9/12前推出「99不斷電」，全站下殺99元起，折價券現領現折、超贈點最高15倍送，流行、3C交通品類商品跨店消費滿額最高折999，再享萊爾富天天免運無上限。

Yahoo奇摩拍賣9/15前祭出跨境商品優惠、愛心公益競標1元起等活動之外，時時樂夯品天天限時下殺2折起，小米藍牙耳機百元有找、小米手環6破盤入手價666元等；每週五人氣賣家商品輸入折扣碼「週五免運」享萊爾富超商取貨運費0元，平日不限次數大放送，輸入折扣碼「萊爾富優惠」享35元運費優惠。

遠傳friDay購物推出「99掃貨節」，倩碧、美國康寧、OPPO、蘋果等10大品牌下殺2折起，還有通通99元超殺商品，登記再送全家中杯熱美式，逢週五下單加碼送50遠傳幣，9/9全天不限金額，只要下單就有9%遠傳幣回饋，9/10上午11點緊盯LINE官方帳號或官方臉書推播，有機會以1元搶得法國Tefal爵士系列24CM不沾平底鍋。9月份消費不限金額抽9,999遠傳幣活動，下單2次、2次均滿額3,000元再抽999.9金元寶。

生活市集「99 狂省購物節」進入活動主波段，祭出三大亮點，9/7～9/9限定APP開搶多款限量強檔品，除了SK-II青春露、艾德蒙微電腦氣炸烤箱、小米手環6等最低下殺9元，人氣AirPods Pro千元有找，iphone 12 128G超低價更是不到20,000元；9/8晚間19:30～20:30請來明星佩甄直播帶貨，推薦12項熱門夯品狂殺3折起；9/9～9/10黃金檔期間消費滿999元並完成登記，可抽集集點99%回饋。

樂天市場「金秋99購物祭」攜手3M、NewBalance、神腦生活、屈臣氏Watsons、愛買線上購物等數百間人氣店家，推出超秋夯品99元起免運費、人氣夯品3折起，每天可以領6張優惠券，最高享現折980元，優惠活動到9/17上午9:59，9/9當天還有限時24小時破盤下殺優惠，屈臣氏樂天店全店88折再送100元優惠券、日本樂天官方旗艦店全店點數10%回饋、樂天銀行帳戶轉帳支付再賺點數最高20%回饋。

▲露天拍賣9月推出「露天超狂99」特殺專區。（圖／露天拍賣提供）

露天拍賣則有「露天超狂99 優惠免運九九」活動，會員人人享11張運費券，9/8～9/10強打特殺專區，9/9當日每2小時輪番下殺最低6折起，並不定期狂撒無敵折扣碼，下單再抽SodaStream氣泡水機、任天堂Switch Lite，鎖定9/9消費刷卡最高享14%高回饋。露天eBay海外購物同步天天免運，好康下殺5折起，9/9～9/12最高現折3,000，再送神秘折扣優惠，韓國Gmarket同樣免運直送，天天現省800。

博客來9月份推出秋購大賞，鎖定中秋節、開學季等需求，主打中秋必買禮盒、烤肉神器、開學外宿3C家電、手帳、文具新品，加上週年慶最後衝刺期間，圖書、百貨萬件商品2折起。9/7～9/8「超級會員日」全館結帳滿千再88折，還有多家銀行、支付回饋，滿額最高再送300元E-Coupon，鑽石會員獨享指定商品專屬價等，眾多優惠最高享54%回饋。

