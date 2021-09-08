連鎖藥局賣非法血氧機撈119萬　8人緩起訴要繳庫415萬

記者黃宥寧／台北報導

富康活力醫藥公司負責人蘇崑彰指示莊姓胞妹及不知情的藥局員工，利用蝦皮拍賣網站、Amazon網站及委託中國廠商代購的方式，用成本300至400元台幣代價買進血氧機，並由莫、王共5名藥師以每台1490元轉賣給民眾，售出800個、入帳119萬餘元。士林地檢署考量8人坦承不諱，刊登道歉啟事並捐贈12萬民生用品，給予緩起訴須向公庫繳交共415萬。

士林地檢署檢察官黃睦涵7月12日指揮調查局台北市調處，會同食藥署、新北市衛生局、基隆市衛生局等單位，搜索富康活力醫藥公司及旗下連鎖藥局共7處，並扣得531台血氧機。

▼富康活力連鎖藥局從陸進血氧機以4倍價銷售給民眾。（圖／士林地檢署提供）

蘇崑彰、莊姓妻子、蘇姓胞妹及王姓等共8人，偵查時坦承犯行，檢察官勘驗藥局臉書粉絲團截圖、LINE截圖、蝦皮拍賣紀錄等認定他們未經許可輸入醫療器材已違反醫療器材管理法。

▼富康活力藥局道歉啟事。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢察官審酌蘇姓等人無前科，犯後坦承犯行，並表悔悟，富康活力公司也再搜索隔天自動繳納販賣血氧機所得119萬餘元、主動刊登道歉啟事，甚至在8月間主動與新北市政府社會局聯繫，捐贈價值合計12萬5250元的嬰兒奶粉、尿布等民眾必需用品，顯見犯後態度良好，認應予8人緩起訴，以啟自新。

緩起訴1年條件，富康活力公司在緩起訴確定6個月內，向公庫支付110萬、蘇崑彰向公庫支付200萬元、莊女50萬元，其餘5名藥師各6萬，總共向公庫支付415萬元。

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