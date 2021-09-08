男網友罵陳時中被判刑！前藍委傻眼吐2字：馬英九最慘

▲陳時中對網友提告，網友被判拘役3日。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

賴姓男子6月在臉書罵陳時中「隱瞞疫情、舔美賣台」，被陳時中告上法院，遭判拘役3日，引起許多討論。對此，國民黨前立委陳學聖在臉書批評，這簡直是「奇觀」，原來陳時中罵不得，「一堆政治人物都被白罵了！」

賴姓男子6月期間，透過臉書在社團批評，陳時中隱瞞疫情，還「無恥舔美賣台」。陳時中發現狀況，決定蒐證提告。

法官審理後認為，這是毫無根據的謾罵，應該回歸理性、就事論事，賴男使用有輕蔑意味的言語，讓陳時中陷入難堪，已經超出適當評論的範疇，因此依照公然侮辱罪，判處拘役3日，可易科罰金3,000元。

▼陳時中對網友提告。（資料照／記者黃國霖攝）



陳時中在會議上說明，指揮中心不斷努力，讓疫情透明化，建立全民共識，卻被說「隱匿疫情」，這是破壞指揮中心的公信力，對防疫不會產生正面效果，相關案件交由司法調查，指揮中心也絕對不會隱匿疫情。

對此，陳學聖在臉書說明，這簡直是「奇觀」，原來陳時中不能罵，「一堆政治人物都被白罵了」，前總統馬英九遭到羞辱「馬奶」、「馬蛋」，還成為梗圖常客，從來沒有提告過，「也不知道民進黨當年廢除刑法100條的言論自由神魂飛哪裡去了？」

陳學聖說明，1978年與美國斷交時，美方派了國務副卿克理斯多福（Warren Minor Christopher）來台，當時台大法、醫學院的新生，在松山機場堵特使團，還砸了一堆雞蛋，「那時還在戒嚴，還是國民黨執政…。」

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