趙少康大讚蔣介石「反共巨人」　建議中正紀念堂改名「反共公園」

▲促轉會規劃移除中正紀念堂內蔣公銅像。（圖／記者張凱喨攝）



記者林銘翰／台北報導

促轉會公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像，中廣集團董事長趙少康9日表示，他認為應該改成「反共公園」，因為蔣中正的一生就是反共、從來沒有反對過，「我認為大陸丟了他是有過的，但是對台灣他是有功的」。

促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內蔣介石銅像，盼兼顧轉型正義與銘記歷史刻痕，且將公共空間還給民眾。

趙少康9日上午召開「戰鬥藍」行動記者會，他在會後受訪時表示，政府要把中正紀念堂改成「反省威權歷史公園」，唸起來就怪怪的，他認為應該改成「反共公園」，因為蔣中正最反共。

趙少康提及，當年蔣中正過世時，他在美國看到各大媒體、三大電視網都說，「這是一個反共的巨人，這個時代堅決反對的就是他」，因為蔣中正的一生就是反共、從來沒有反對過，「他從頭到尾就是反共」。

趙少康指出，如果要叫他評斷蔣介石的評價，「我認為大陸丟了他是有過的，他把好好的江山丟掉了，但是對台灣他是有功的，他保住台灣沒有被共產黨拿去」，否則大躍進、人民公社都會在台灣實行。

最後，趙少康也笑說，他覺得自己的建議還不錯，「蠻有創意的」。