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五倍券數位綁定9月22上路　四張圖秒懂怎麼領、怎麼用

▲▼經濟部五倍券懶人包。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲經濟部五倍券懶人包。（圖／翻攝經濟部臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院公布振興五倍券方案，一樣分為數位券與實體券，這次還設計了線上預約平台「5000.gov.tw」提供民眾預約，還有加碼優惠抽籤的功能，自9月22日相關功能就會上線，10月8日正式使用券。

行政院預估本次五倍券將創造2000億的效益，且比去年的三倍券「更好領」、「更好用」、「更刺激」。《東森新媒體ETtoday》整理以下五倍券上路期程、預定、領取方法，帶您一次掌握。

Q1 五倍券發行時間？

五倍券於9月22日線上綁定，10月8日正式發行，民眾當天即可用券消費。

Q2 誰可以領五倍券？

2022年前出生的我國國民、外籍配偶、持永久居留證者、持外交官員證者都可領取。

Q3 五倍券登記預約方式？

五倍券分為紙本券及數位券

數位綁定：9月22日開始綁定，預約平台為「5000.gov.tw」，9月22日全部功能都上線。可選擇綁定信用卡、電子票證、行動支付等；也可以幫家人代領，最多綁定5人。

紙本預約
超商：9月25日預訂，10月8日開始領取。
郵局：10月4日起開放網站或電話預約，10月12日開始領取。

► 五倍券10月8日正式上路　數位、實體登記方法一次看

Q4 哪裡可以使用五倍券？

可使用：全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等，學雜費、補習費、特定電商。

不可使用：繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費。

► 6大電商平台可用五倍券！經濟部估嘉惠26萬店家

Q5 五倍券面額有哪些？

一套10張，3張1000元、2張500元、5張200元。

► 五倍券樣張曝光！　10張、3種面額最大1000元

Q6 五倍券加碼優惠有哪些？

一共有8種優惠券，包括好食券、藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券、地方創生券。以及財政部與公股銀行，推出台灣Pay合作的店家，會有特別優惠加碼。

藝Fun券：藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等，約超過1萬家。

農遊券：休閒農業、觀光魚市、森林育樂、休閒農業、特色主題農遊業者等10大類。

動滋券：運動、看比賽等相關服務店家。

客庄券：用於「指定店」標章的餐廳、民宿、藥局跟零售商店。

i原券：針對手工藝品、餐飲、農特產品等原民會認證店家。

好食券：用於餐飲店家、糕餅伴手禮、夜市、微型店家與攤商等。

國旅券：可用於旅行社。

地方創生券：可用於地方創生相關審查補助計畫及合作網絡。

► 五倍券加碼8種優惠券　藝Fun券、動滋券怎麼用一次看

▲▼經濟部五倍券懶人包。（圖／翻攝經濟部臉書）

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