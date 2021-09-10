準備迎接5年來最猛颱風！璨樹可能「被地形吸引」登陸

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹逐漸接近，各國預報趨向一致，路徑也已漸漸明朗化，颱風論壇指出，台灣準備迎接2016年以來最大的颱風，璨樹中心預計在東部陸地到近海之間通過，不過中心距離陸地相當接近，有可能被地形吸引而登陸。

▲強颱璨樹周末侵台。（圖／達志影像／美聯社）

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▲各國對於璨樹颱風路徑預測趨於一致。（圖／翻攝自NCDR）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，隨著模式系集收束，各國預報趨向一致，燦樹路徑逐漸明朗，如果下午主流模式沒太大變化，那台灣就準備迎接2016年以來最大的颱風。

颱風論壇指出，璨樹將於周日整天最接近台灣，中心預計在「東部陸地到近海」間通過，但登陸與否，需要看燦樹與台灣地形的互動，由於中心離陸地這麼近，隨時有被地形吸引而登陸的可能，但這點實在是無法預期，只能當下觀察、反應。

▲▼璨樹颱風逐漸接近台灣。（圖／氣象局）

颱風論壇強調，一旦颱風登陸，對各地的風雨分布，會有不小的改變，所以即便現階段西部看來感受小，還是要看一下燦樹有沒有意外之舉，至於東部、北部，風雨影響一定有。

氣象局預報員徐仲毅表示，璨樹暴風半徑180公里，朝向巴士海峽移動，今起海邊活動要開始留意長浪，未來基隆北海岸、東半部、恆春半島、金門都有長浪，明後兩天風浪更大。

▲▼氣象局已針對璨樹發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

明日颱風逐漸接近，周日是影響最大的一天，明天開始東部、恆春半島、南部部分地區逐漸有雨，東半部、恆春半島可能有大雨或豪雨，其他地區則是上半天晴朗炎熱，午後有雷陣雨。

周日開始各地天氣不穩定，中部以北、東北部、東部、南部及東南部山區都可能有大雨或豪雨，其他地區也會有短暫陣雨，周日北部、東北部將有局部豪雨以上等級雨勢。各地周末可能出現12級強陣風，且適逢中大潮，低窪地區需留意積水淹水情形。