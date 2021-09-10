陸氣象預報：璨樹可能是「狠角色」　不登陸也會帶來「大風雨」

記者蔡紹堅／綜合報導

強颱「璨樹」持續逼近，根據大陸中央氣象台預報，璨樹將靠近台灣南部以後轉向偏北方移動，穿過台灣海峽或閩浙沿海進入東海南部海面，也可能擦過台灣東部沿海向北移動。大陸氣象專家更指出，秋颱路徑詭異多變，無論從預報難度還是威力還說，都是十足「狠角色」，破壞力不可小覷。

▲大陸中央氣象台對「璨樹」的路徑預報。（圖／翻攝中央氣象台）



大陸中央氣象台高級工程師向純怡表示，璨樹自7日生成之後，8日便快速加強為強颱，強度發展超出預期，增強如此之快實屬罕見。

《央視》報導指出，儘管夏季颱風的生成和登陸數量是一年中最多的，但數據顯示，秋颱更容易出「狠角色」，1949年至2020年間，秋季生成的颱風中，強颱佔比27.9%，遠高於夏季的18%。

大陸中國天氣網氣象分析師石妍提到，從春分開始，太陽直射點從赤道向北迴歸線移動，加熱了北半球熱帶海洋，海水熱量不斷累積，通常8月至9月海溫達到最高，海溫高有利於颱風生成和能量增強。同時，8月底至9月初，冷空氣開始活躍，增加了氣壓梯度，颱風中心附近風速加大，也有利於颱風強度增強，所以，秋季，強颱出現概率更高。

石妍提醒，秋颱的「狠」不僅體現颱風強度上，而且災害影響也可能升級。由於秋季冷空氣逐漸增多，颱風還更容易遇到冷空氣，而「秋颱+冷空氣」是個可怕的組合，兩者聯手往往會激發出猛烈的降水，從而導致更大的災害。

大陸中國天氣網氣象分析師邵鵬表示，秋季時，像是西風帶、副熱帶高壓、冷空氣等，這些天氣系統相互博弈，不分勝負，就好比一個「熊孩子」被不同「家長」影響、管制，因此變得忽東忽西、忽南忽北，路徑詭異多變，大大提高了預測難度，「無論從預報難度還是威力來說，秋颱都是十足的『狠角色』，破壞力不可小覷。」

大陸中央氣象台並強調，無論登陸與否，璨樹都將給大陸南部沿海帶來較大風雨，提醒相關地區要關注臨近預報，提前做好防範措施。