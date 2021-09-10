舍監半裸開賓士撞北藝大！車內掉出一袋大麻　瘋狂畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在9日下午4時許，開車衝進國立台北藝術大學行政大樓，整台車卡在樓梯上動彈不得，警方獲悉到場，發現男子上身赤裸，酒測值約0.09，最後還在車旁發現1包毒品大麻，據悉，男子原本為學校職員，但不滿上班不正常被糾正，才憤而開車企圖衝撞。

警方調查，57歲的李姓男子，在國立台北藝術大學擔任舍監、管理員的職務，但沒想到因上班工作不正常，遭到校方約談糾正，事後不滿「被糾正」，李竟然開著2百萬起跳的賓士C-classr轎車，直接衝進北藝大校園，並直接想爬上樓梯衝撞行政大樓。

▲北藝大舍監開2百萬賓士車衝進校園，整台車卡在樓梯間，舍監赤裸上半身遭警方壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子的賓士車底盤卡在樓梯動彈不得，李男隨即下車將車上物品灑落滿地，現場有飯店的拖鞋、枕頭以及棉被等，路過師生發現緊急報警處理，警方獲報後也隨即派人趕往現場處理，並當場控制上身全裸的李姓男子。

李男被控制住後，警方也對其進行酒測，酒測值為0.09，因有肇事所以涉及公共危險罪嫌，警方準備將呂帶回警所偵訊，但沒想到突然在察看散落物品時，發現一包大麻，李男坦承毒品是自己的，且是要買來自己施用的。

▲北藝大舍監不滿被學校糾正上班不正常，竟開2百萬賓士企圖衝進行政大樓。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子供稱，因不滿被學校糾正上班不正常，所以才會開車想到學校理論，最後因酒駕衝撞校園肇事，又被警方查獲大麻花，訊後將依公共危險、毒品罪嫌送辦，而起跳價2百萬的賓士車也因衝撞樓梯，車頭以及底盤幾乎全毀卡在樓梯間。

▲李姓舍監開著2百萬起跳的賓士車衝進行政大樓，地上散落物中被查獲一包大麻（紅圈）。（圖／記者邱中岳翻攝）

北藝大校方也發表聲明，李姓舍監在學校服務13年之久，過往表現良好，還與同仁一起開心慶生，但沒想到在9月開始情緒起伏變動很大，且情緒不穩定還多次曠職，甚至家人也向校方表示「在家生活嚴重脫序」，所以才會多次善意勸導，但都沒有回應。

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