年代民調／2022新竹市長「四腳督」混戰　高虹安18.9％緊追藍綠

▲民眾黨立委高虹安被視為出征新竹潛在人選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，讓2022年新竹市長選戰人選再掀熱議。年代民調中心近期公布最新民調，結果顯示藍綠白黃陣營中，行政院政務顧問鄭宏輝、國民黨市議員林耕仁均獲得逾2成支持度，民眾黨立委高虹安18.9％、時代力量立委邱顯智10.6%，且民眾黨及時代力量支持者中，都有超過1成選擇另一小黨的潛在候選人。

民調結果顯示，若下屆新竹市長選舉，由民進黨的鄭宏輝、國民黨的林耕仁、台灣民眾黨高虹安、時代力量的邱顯智4人角逐，鄭宏輝獲20.9%支持率、林耕仁20.5%、邱顯智10.6%、高虹安18.9%，另有29.1%未明確回答。

值得注意的是，在政黨傾向方面，超過5成2民進黨支持者選擇鄭宏輝、超過1成1選擇邱顯智；超過5成2國民黨支持者支持林耕仁，1成6支持高虹安；6成民眾黨支持者選擇高虹安，1成4選擇邱顯智；5成9時代力量支持者支持邱顯智，但有1成8選擇高虹安。

另在無政黨傾向的市民中，林耕仁獲得13.2%支持、高虹安獲得12.6%支持，鄭宏輝和邱顯智僅8.4%及3.4％，另有62.4%無政黨傾向市民未明確回答。

若以藍綠各政黨潛在人選進行黨內互比，民進黨方面，鄭宏輝獲得17.3%支持率、新竹市議員李妍慧13.1％、民進黨副秘書長林飛帆9.6%、新竹市議員陳建銘4.4%，另有55.6%未明確回答。

國民黨方面，林耕仁獲得20.4%支持率、國民黨立委鄭正鈐獲得15.8%，新竹縣國民黨立委林為洲8%，另有55.8%未明確回答。

此外，民調結果顯示，新竹市民對林智堅這幾年整體施政表現滿意度高達79.8%，僅13.6％民眾表達不滿意，且在民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台聯、綠黨和無政黨傾向者均獲得過半數支持。

本次民調由年代民調中心進行調查，針對新竹市年滿20歲以上民眾，自8月29日至8月31日間執行調查，調查方式為電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），樣本規模為1070位，在95%信心水準之下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。抽樣方法採「分層隨機抽樣法」，以行政區別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。調查資料並依新竹市20歲以上母體性別、年齡、行政區等變項之人口結構進行統計加權處理。