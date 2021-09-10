媽媽公園「掏乳狂晃」嚇壞20多孩童　她冷靜直擊錄影

▲一名地方媽媽到公園對孩童露出雙乳，嚇壞在場所有孩童。（圖／翻攝自推特@RenLive_）

圖、文／鏡週刊

英國蘇格蘭大城格拉斯哥（Glasgow）一名人妻，竟然在週末人潮眾多時，跑進公園內脫掉上衣，露出雙乳，讓現場超過20名未成年孩童看傻，所幸好有一名小女孩當下冷靜地拿出手機錄影蒐證，警方8日證實已起訴一名女性。

根據外媒報導，格拉斯哥一名50歲的人妻於上週日（5日）傍晚到附近公園，在一群年齡介於6歲到12歲的孩童面前脫掉上衣，裸露自己的雙乳，讓在場孩子當場看傻眼，也有人被嚇壞，所幸有一名女童卻表現得相當冷靜，拿出手機錄影，才成為警方辦案的關鍵證據。

女童爸媽看見女兒拍攝影片後，相當震驚與憤怒，隨即向轄區警方報案，但他們表示，員警直到晚間11點30分左右才到場，根本沒辦法與家長或孩子當面問話，並表示女兒因為這件事後，完全被嚇呆。據報導，當天公園附近有一戶家人外舉辦了居民抗議活動，其中一名媽媽參與正義抗爭組織（The Fighting Justice Group）也加入抗議，希望警方正視兒童安全。

該名媽媽表示，孩子們玩耍不應該擔心類似事件再發生，批評該婦人破壞治安，更質疑警方辦案怠惰，表示若當下是名男性就會立刻被逮捕，隔天就會出庭受審，「孩子們需要得到保護。」對此，警方發言人8日表示，經調查已經將一名50歲女性逮捕，並依違反治安條例起訴。

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