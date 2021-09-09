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獨／OL正妹長期被人跟蹤...她焦慮恐慌！柯南醫「破案」關鍵曝

▲跟蹤騷擾。（圖／視覺中國CFP）

▲一名黃姓女子老是覺得被跟蹤，長期覺得很困擾，最後才發現是工作壓力造成。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名20多歲的黃姓正妹，下班之後老是覺得有人在跟蹤或是受到監視，她跟閨蜜反應，閨蜜覺得應該去報警，不過員警苦無證據，只得提醒她要多留意，最後黃女因為被跟蹤到焦慮，向醫師求助，醫師卻告訴被跟蹤的原因來自辦公室。

收治這名黃姓正妹的阮綜合身心科主任胡學錦表示，當初黃女就診的時候是由家人一起陪同，而且整個人因為「被跟蹤」顯得極度焦慮，甚至有被害的妄想，經過訪談治療後，才發現黃女是因為近期工作升遷，從很多同事之間脫穎而出，受到長官提拔，爭取到一個小主管位置。

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▲高雄阮綜合醫院身心科醫師胡雪錦 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄阮綜合醫院身心科醫師胡雪錦。（圖／記者吳奕靖攝）

但是人事命令佈達之後，黃女發現工作地點比原來還要更遠之外，還有一堆不熟悉的業務，工作量也增加，結果她承受非常大的壓力，又怕辜負長官的當初的賞識好意，結果就出現像是被跟蹤、被害等幻覺狀況，結果她也因為幻覺也無法繼續工作。

胡學錦說，像是黃女的人格特質是比較認真，較為負責任，「上面交代的事情就是想要完成」，而且她不僅對自我要求比較高，同時也會用同樣標準要求同事，只要同事表現不如預期，就會造成她心情不好；胡學錦提醒，「凡事不要太急，也不要事事求一百分，這樣會給自己過度不必要的壓力，面對自己的工作壓力，對於工作量可以適時的長官反應，透過其他同事來一起分擔，或是跟長官溝通是否能夠寬限工作時間。」

▲高雄阮綜合醫院身心科醫師胡雪錦 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲胡雪錦強調面對工作，「凡事不要太急，也不要老是求一百分」。（圖／記者吳奕靖攝）

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