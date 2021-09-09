麝香葡萄輸了！一串要價1萬元「羅馬紅寶石」開賣　貴婦買單10盒

▲主打頂級生鮮的微風超市，近期開賣全球最貴葡萄「羅馬紅寶石」，貴婦很買單。（圖／微風超市提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋頂級水果禮盒似乎有「越玩越大」的趨勢，日前微風超市開賣6串要價8,000元的麝香葡萄引發話題，而業者近期再引進有「葡萄界愛馬仕」之稱的品種「羅馬紅寶石（Ruby Roman」，一串原價1萬元，周年慶特價6,500元，微風超市表示，目前已經銷售出10幾盒。

在健康風潮影響下，中秋節有些民眾添購禮盒自用送人，也會開始選擇水果商品，一向主打精品超市的Breeze Super，近期開賣6串麝香葡萄禮盒，視覺看起來相當豪華引發貴婦青睞，單盒要價8,000元，等同一串約1,300元，開賣至今銷量已破30組，業者再追加50組信心滿滿，表示「一定賣得完」。

▲微風超市日前推出麝香葡萄禮盒，反應熱烈，還再追加50組。（圖／微風超市提供）

事實上除麝香葡萄，微風超市近期還開賣更高等級的「羅馬紅寶石」，「單串」就要價1萬元，周年慶特價6,500元，消息一傳開馬上有貴客洽詢，目前已銷售出10多組。

其實「羅馬紅寶石」在業界早就聲名遠播，在近期的日本高端紅葡萄拍賣會中，拍出一串最高價達140萬日元的價格，折合約新台幣35萬元，比去年的拍賣價還貴上2萬元，也是連續3年破紀錄的話題水果，每顆大小約莫等於乒乓球，以高甜度、低酸度的口感聞名，且食用時還有相當濃郁的葡萄香氣，其產地僅在日本石川縣，且需要當地政府的核可農家才能種植。