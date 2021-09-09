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疫情衝擊中秋低調敬軍！徐榛蔚致禮金禮品　21單位3代表受贈

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各界代表，前往各軍駐地秋節敬軍活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各界代表，前往各軍駐地秋節敬軍活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府8日舉辦中秋節敬軍活動，縣長徐榛蔚率領花蓮縣進出口商業同業公會等單位，一同前往陸軍花東防衛指揮部、花蓮空軍教育訓練暨準則發展指揮部以及海巡署東部分署第一二岸巡隊，致贈慰問金與禮品慰勉國軍官兵保家衛國的辛勞。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各界代表，前往各軍駐地秋節敬軍活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，感謝國軍在今年六、七月份疫情最嚴峻的情況下，與縣府共同力抗疫情，而國軍為了配合防疫措施在工作崗位不辭辛勞、任勞任怨，並願意配合留營休假以避免移動染疫。雖然今年在疫情的影響下，秋節敬軍活動採隨團人員及儀式精簡，但縣府始終對國軍的貢獻銘記於心，並向國軍致上最高的敬意。最後，徐縣長也向轄區各軍事單位主官祝賀佳節，頒發秋節禮品及慰問金，以表達感謝保家衛國的辛勞。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各界代表，前往各軍駐地秋節敬軍活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致贈慰問金與禮品慰勉國軍官兵辛勞。

今年的敬軍活動因疫情而縮減規模，改赴陸軍花防部、空軍教準部、海巡署東部分署第12分隊，由三單位統一受領團體慰問金合計21個駐軍暨單位。縣府團隊暨各界方面，在民政處處長林金虎、軍人服務站站長張景森的陪同下，縣長徐榛蔚帶領花蓮縣進出口商業同業公會代理事長劉錫合、榮譽理事長陳有福、常務監事林明哲暨110年度敬軍楷模海洋鉅片公司董事長韓英傑等12員代表參加敬軍活動。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各界代表，前往各軍駐地秋節敬軍活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝國軍在疫情最嚴峻的情況下，與縣府共同力抗疫情並向國軍致上最高的敬意。

徐榛蔚同時感謝國軍駐地單位除平日加強戰備整備，在花蓮每逢颱風、汛期協助山區鄉親人員疏散或災後復建等工作，攜手打造幸福家園，樹立「軍愛民，民敬軍」的典範，代表縣民鄉親表達關懷與慰勉之意，也特別感謝參與敬軍活動的花蓮縣進出口同業公會、海洋鉅片公司等單位，以實際行動表達對國軍官兵的愛護與支持，對官兵深具鼓舞作用。

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