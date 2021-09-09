你相信命運嗎？12星座和這2星座有「特殊緣分」

▲12星座命中注定的緣分。（圖／翻攝自pixabay）

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你相信愛情一切都是命運的安排嗎？人的一生會遇見誰，是不是早就注定好了，據《星座好朋友》網站分析，12星座間彼此有特殊的緣分，容易一拍即合，看看你和哪個星座的人，最合拍呢？

牡羊座

和牡羊生來就有特殊緣份的星座，就是處女座和天蠍座，雖然他們看起來是八竿子打不著邊的組合，但其實你們的個性非常互補，是能夠扶持到老的絕佳配對，牡羊和處女之間，其實一直有特殊的吸引力，尤其是處女座認真又善良的特質，正是讓牡羊難以忘懷的原因，牡羊和天蠍一但談起戀愛，就是「天雷勾動地火」，雙方的性吸引力也很強，一但陷入戀情，絕對人人稱羨、幸福美滿！

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金牛座

和金牛座有著特別緣份的星座，是天秤座和射手座，金牛座和天秤座有一個地方是相同的，就是他們同樣對美感非常重視，只是金牛重視質感而天秤偏向氣質，所以金牛和天秤光是站在一起，就非常的賞心悅目，更是感情上的天生一對，金牛座和射手座幾乎是最快和最慢的星座配對，射手欣賞金牛座的穩定，而射手睿智、幽默也讓金牛座非常傾心。

雙子座

與雙子座特別有緣的是牡羊和天蠍座，可能因為彼此差距太大，反而產生了莫名的吸引力，雙子容易被天蠍的神秘魅力所吸引，畢竟雙子是個超級好奇寶寶，而天蠍總是神神秘秘的，說起話來慢調斯理，就讓雙子座更想要一探究竟，雙子座和魔羯座的相似處雖然不多，不過對雙子而言，魔羯座認真和專業的魅力特別吸引人，所以信心十足的魔羯，是很容易得到雙子注意的！

巨蟹座

巨蟹是滿宿命論的星座，他們和射手座、雙魚座這兩個緣份星座，絕對是很有可能在一起的，巨蟹座和射手座，一個是居家星座，一個是旅行星座，雖說是天差地遠，但巨蟹安靜詳和的氣質反而容易吸引射手座，巨蟹也容易給射手帶來安全感，讓射手有“根”的感覺，巨蟹座和雙魚座則是很常見的配對組合！主要是雙魚的感性和藝術氣質非常吸引巨蟹座，而巨蟹座的溫柔最能符合雙魚座的需求，所以兩個人談起戀愛來，可是非常非常浪漫的！



獅子座

和獅子座有宿命牽扯的星座，是魔羯座和水瓶座，雖然難以想像，不過你們之間的確有非常神秘的吸引力，獅子和魔羯是個「王見王」的星座組合，如果兩個人是對頭絕對勢均力敵，但如果兩人成為一對，獅子可以引發魔羯的熱情，而魔羯則能夠幫助獅子腳踏實地，在這樣的互補之下，不僅是在感情，對兩人的人格發展也都有幫助，獅子和水瓶也是兩個差十萬八千里的星座，不過獅子的單純其實很容易吸引水瓶的注意，而獅子更是欣賞水瓶出眾的智能，兩人只要個性上能磨合，會是相偎相依的一對。

處女座

和處女座有宿命緣份的，就是水瓶座和牡羊座，處女座也是一個頗為宿命論的星座，平常雖然不怎麼看得出來，但是事到臨頭，他們總有被命定的感覺，處女座和水瓶，雖然大家難以想像，但兩人其實有種很神秘的吸引力，因為兩個人的思維都很特別，對分析事情總是有獨到的見解，所以可以達到很深入的心靈溝通，處女座和牡羊也是緣份星座，牡羊會很欣賞處女特殊的氣質，而處女對牡羊的純真也是特別有感覺，所以彼此相處的時光總是快樂的、會互相珍惜的。

天秤座

和天秤有宿命緣份的星座，就是雙魚座和金牛座，天秤個性隨緣，他們覺得有緣是一件很美的事情，天秤和雙魚是兩個很有美感的星座，所以很容易互相欣賞，而且魚兒還有一股藝術家的夢幻氣質，也是讓天秤很喜愛的一點，天秤和金牛座在一起的氣氛是浪漫而溫暖的，兩個人之間不會有太大的爭執，相處起來有甜密的感受，這會是一對感情相當融洽的組合。

天蠍座

天蠍座對神秘的宿命緣份是很有感覺的，和天蠍座有宿命緣份的，就是牡羊座和雙子座，天蠍和牡羊，兩者有很強的魅力互相吸引，所以不論男女，都會互相特別感受到他們所具有的特殊感應，天蠍和雙子真是沒什麼相似處的星座，不過雙子的變化無窮卻能吸引天蠍的注意力和征服慾，一旦冒出火花，絕對很精彩。

射手座

射手座與金牛座、巨蟹座，都有說不出來的緣份，射手和金牛，一個到處亂跑，一個不動如山，但手座幽默個性，經常打動沉默的金牛座，而金牛的穩定踏實也會吸引射手的目光，這真是滿破天荒的組合，有沒有結果，就看緣份有多少，射手和巨蟹也是不太一樣的星座，但是巨蟹的溫柔會讓射手停下腳步，而射手的灑脫也是巨蟹很欣賞的地方。

魔羯座

和魔羯們有著宿命緣份的，就是雙子座和獅子座，魔羯座和雙子座，雖然相似處不多，不過魔羯的認真與遠見，會讓雙子相當的折服！而雙子的靈活與聰明，也會贏得魔羯的讚賞，魔羯和獅子座也是很好的撘擋，因為魔羯的實際和獅子的活躍，兩人可以一起完成很多的事，也因此格外能夠惺惺相惜。

水瓶座

和水瓶有特殊緣份的星座，是獅子座和處女座，水瓶和獅子座可以是很合適的一對！因為水瓶喜歡獅子的純真善良，而獅子也特別欣賞水瓶的聰慧，如果好好經營，是可以走到天長地久的，水瓶座與處女座，都容易為對方擁有的特殊氣質感到著迷，這樣的兩個人一起相處，將會擦出讓眾人意想不到的火花。

雙魚座

和雙魚有特殊緣份的，就是巨蟹和天秤座，雙魚可說是十二星座中最「相信宿命」的星座，所以對他們來說緣份可重要了，雙魚和巨蟹座是很容易互相吸引的，雙魚喜歡巨蟹的溫柔細膩，而巨蟹更對天真浪漫的雙魚呵護有加，這樣的兩人絕對是讓人羨慕的一對，雙魚和天秤座都是很會「欣賞美」的星座，所以對於美有獨到見解的雙魚很容易得到天秤的喜愛，而雙魚自己則是喜歡和天秤一起沉溺在美感的氣氛之中，所以也是一個充滿粉紅泡泡的配對。