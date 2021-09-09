攔車嗆聲！車上還有病患...宜蘭兩民間救護爆糾紛互控抹黑

▲慈輝救護車疑遭安心救護車一度攔車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭爆發兩家民間救護車業者攔車糾紛，慈輝一救護車8日下午1時許在一醫院載病人，遭另一業者安心的司機攔車，慈輝已向警方報案；安心指控，是慈輝司機先嗆聲，當他們司機獲悉慈輝車上有病人時，馬上讓開。宜蘭衛生局指出，若真攔救護車就已違反《醫療法》，最高裁罰5萬元，目前，需等司法結果才決定栽罰作為。

慈輝救護車業者表示，8日下午1時許，公司一車在羅東博愛醫院急診室，將轉院到台大的31歲女病患載上車時，在現場的安心救護車的人突大聲說：「叫你們老闆打電話給我們老闆、你們在外亂說活」。慈輝司機員回說：「你們老闆為何不打電話給我們老闆？」

慈輝救護車業者說，雙方司機員口角後，對方竟把救護車攔在他們救護車前威脅說：「不打都不要出車，叫警察來我也不怕」」，他們的司機員只好打電話回公司。

安心曾姓負責人澄清，慈輝車日前被砸，明明是因為行車糾紛，對外卻一直說是安心做的，抹黑同行，實在很不應該，他們的人員前天找慈輝的司機員，只是想連絡對方老闆，要解決問題，沒想到，對方司機員態度很差，還嗆他們的人員，導致他的司機員8日不敢出車。

曾姓負責人說，當下會攔車，是因為雙方有衝突，他們說要報警處理，對方卻要離開，當時不曉得慈輝車上有載病患，後來知道有患者，就馬上讓開。

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