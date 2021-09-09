　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友抱怨違停遭拖吊　他拿球棒怒砸場！衝動代價出爐

▲▼游男持球棒（上圖箭頭處）到拖吊場灑野，遭警方壓制（下圖箭頭處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲游男持球棒（上圖箭頭處）到拖吊場撒野，遭警方壓制（下圖箭頭處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭游姓男子因女友抱怨車違停遭拖吊，一怒之一下竟持球棒怒毀拖吊保管場門窗玻璃，警方壓制過程中，陳姓小隊長等5人也擦挫傷。法官審酌無前科的游男，犯後坦承犯行，態度尚可，依毀損罪判他4月刑期，可易科罰金。

▲▼游男持球棒（上圖箭頭處）到拖吊場灑野，遭警方壓制（下圖箭頭處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

7/21日下午，王姓女子將車輛違規停放在羅東鎮中山西街住家附近，但遭民眾檢舉，警方因此派員前往拖吊移置，王女向男友游男抱怨車遭不明拖吊，游男聽聞此事，一時氣憤，21日下午17時30分許，開車帶王女，持球棒至宜蘭市建蘭北路之汽車拖吊保管保管場，猛砸毀損辦公處所之玻璃。

當時在拖吊車的陳姓小隊長等人，立即合力壓制游男，游男與警方爆發拉扯，還不斷用「X你娘機掰」、「X你娘」等語國罵警員，拉扯過程中，陳姓小隊長等5人受到擦挫傷。

宜蘭地方法院審結，認為游男犯《刑法》第138條損壞公務員職務上掌管物品罪、第135條第1項之妨害公務執行罪、第140條第1項前段之侮辱公務員罪及第277條第1項傷害罪等罪，從一重損壞公務員職務上掌管物品罪處斷。

且游男因細故對執勤的警員、保管場雇員施暴、恣意砸毀公物，以不堪字眼辱罵公務員，藐視公權力，無視國家法治，對公務員值勤威信造成相當危害，所為實不足取；但念其犯後坦承犯行，態度尚可，無前科，依毀損罪判他4個月徒刑，可易科罰金，作案用鋁棒沒收，可上訴。

更多熱門新聞

►女遊客拍見晴步道網美照　慘摔10公尺鐵軌邊坡

►北市確診者宜蘭足跡曝！搭客運火車往返　住奇立丹民宿吃鵝肉郎

►林昀儒回母校宜蘭國小　拚下屆奥運金牌？「省話一哥」逗笑大家

►毛孩散步不只運動還能紓壓！3個小提醒超重要　爽爽玩心情更穩定

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
澎恰恰向佩真借錢「匯款汪建民」！　背後原因曝光
璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」
新北社區突公告「送肉粽」！民眾嚇壞　警方回應了
大反轉！德馨被名廚男友控陪酒　經紀人傻眼還原真相
600元藝FUN券來了！9／22開放登記　使用範圍搶先看
新北今+2境外！　「埃及爸」2表親密切接觸確診
補班日碰上颱風假怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂
欠繳215次「ETC+牌照稅」！她哭窮下場G了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女工讀生遭老闆熊抱　父兄提案「3選1」...他簽下反悔下場曝

台中爆百位里鄰長南部出遊「共鍋共食」　議員批防疫破口

遊民集中營劊子手虐殺奪命！逃15年被鬼索命　一條帶子打出原形

「垃圾里長」引廢棄物亂埋！面積達25個籃球場　害高雄人喝毒水

直腸科病患趴著等開刀　醫師的手竟滑到護理師屁股上

女友抱怨違停遭拖吊　他拿球棒怒砸場！衝動代價出爐

賭場口角！他掏槍耍帥拍桌竟走火　無辜旁觀者肚子中彈

捷運站尾隨短裙妹上扶梯　半小時4次！科技男辯：在找手機訊號

逆子撂人朝自家丟鞭炮水雷　原因很瞎！３屁孩家長最重罰15萬

酒駕男撞死機車騎士竟落跑！1個多小時後自首　一關鍵獲判緩刑

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

女工讀生遭老闆熊抱　父兄提案「3選1」...他簽下反悔下場曝

台中爆百位里鄰長南部出遊「共鍋共食」　議員批防疫破口

遊民集中營劊子手虐殺奪命！逃15年被鬼索命　一條帶子打出原形

「垃圾里長」引廢棄物亂埋！面積達25個籃球場　害高雄人喝毒水

直腸科病患趴著等開刀　醫師的手竟滑到護理師屁股上

女友抱怨違停遭拖吊　他拿球棒怒砸場！衝動代價出爐

賭場口角！他掏槍耍帥拍桌竟走火　無辜旁觀者肚子中彈

捷運站尾隨短裙妹上扶梯　半小時4次！科技男辯：在找手機訊號

逆子撂人朝自家丟鞭炮水雷　原因很瞎！３屁孩家長最重罰15萬

酒駕男撞死機車騎士竟落跑！1個多小時後自首　一關鍵獲判緩刑

環團批工程污泥活埋藻礁　中油：自然現象！別推給三接

女工讀生遭老闆熊抱　父兄提案「3選1」...他簽下反悔下場曝

台股重返17300點大關！電子股回神　指數漲33點收17304

貓空纜車9／13起停駛3個月　最快12月中旬恢復營運

連千毅直播一半「身後馬尾妹胸前走光」！身分起底　他臨場反應被讚爆

美最老雄性洪堡企鵝過世...享年31歲！同類很少活過20歲

台中爆百位里鄰長南部出遊「共鍋共食」　議員批防疫破口

從神舟十二號看地球　暗紅色全球第二大鹹水湖、裏海曲線一次收錄

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

金馬影后陳淑芳公開「真實年齡」　驚呆全場

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

她找高評價舒壓　竟遇色情按摩師

情侶爆口角　她掏折疊刀砍殺男友

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

即／內湖男「戴口罩」猝死車內　破窗發現明顯死亡

色警「2次邂逅」女騎士戀愛了！偷查車牌加臉書下場慘

桃園女收包裹被騙！控物流沒把關遭嗆

板橋社區住戶拒測PCR　警硬起來強制篩檢

鄧佳華認「親子台姐姐難追」！連千毅搖頭

215次欠繳「ETC+牌照稅」！她接通知不爽哭窮G了

鶯歌社區突公告「送肉粽」　警方回應了

男大生遭醉漢持刀恐嚇　多達50字的姓名反成焦點

網友出征條子鴿粉絲頁　他緊急關閉留言

外送員約愛援交妹　做到一半假冒警察殺價

麻吉被砍命危！他攜衝鋒槍復仇　仇家住處成蜂窩

更多熱門

相關新聞

蘇花公路砂石車「連環追撞4車」！釀1傷送醫

蘇花公路砂石車「連環追撞4車」！釀1傷送醫

宜蘭縣台九線南下115.6公里處（蘇花公路）8日上午9時55分發生一起追撞車禍！現場一輛砂石車疑似因起步操作不慎，當場撞上前方4輛小客車，造成一名小客車乘客頭部不適，被送醫治療，詳細肇事主因仍有待警方進一步調查釐清。

宜蘭第2劑AZ來了　15日起1萬位75歲↑長者開打

宜蘭第2劑AZ來了　15日起1萬位75歲↑長者開打

宜蘭湯圍溝、清水地熱解封了

宜蘭湯圍溝、清水地熱解封了

宜縣調降新生班人數　中小學各為29、28人

宜縣調降新生班人數　中小學各為29、28人

冬山柚龜祈福　讓你寶柚帶回家

冬山柚龜祈福　讓你寶柚帶回家

關鍵字：

宜蘭拖吊場球棒怒毀

讀者迴響

熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面