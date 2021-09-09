女友抱怨違停遭拖吊　他拿球棒怒砸場！衝動代價出爐

▲游男持球棒（上圖箭頭處）到拖吊場撒野，遭警方壓制（下圖箭頭處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭游姓男子因女友抱怨車違停遭拖吊，一怒之一下竟持球棒怒毀拖吊保管場門窗玻璃，警方壓制過程中，陳姓小隊長等5人也擦挫傷。法官審酌無前科的游男，犯後坦承犯行，態度尚可，依毀損罪判他4月刑期，可易科罰金。

7/21日下午，王姓女子將車輛違規停放在羅東鎮中山西街住家附近，但遭民眾檢舉，警方因此派員前往拖吊移置，王女向男友游男抱怨車遭不明拖吊，游男聽聞此事，一時氣憤，21日下午17時30分許，開車帶王女，持球棒至宜蘭市建蘭北路之汽車拖吊保管保管場，猛砸毀損辦公處所之玻璃。

當時在拖吊車的陳姓小隊長等人，立即合力壓制游男，游男與警方爆發拉扯，還不斷用「X你娘機掰」、「X你娘」等語國罵警員，拉扯過程中，陳姓小隊長等5人受到擦挫傷。

宜蘭地方法院審結，認為游男犯《刑法》第138條損壞公務員職務上掌管物品罪、第135條第1項之妨害公務執行罪、第140條第1項前段之侮辱公務員罪及第277條第1項傷害罪等罪，從一重損壞公務員職務上掌管物品罪處斷。

且游男因細故對執勤的警員、保管場雇員施暴、恣意砸毀公物，以不堪字眼辱罵公務員，藐視公權力，無視國家法治，對公務員值勤威信造成相當危害，所為實不足取；但念其犯後坦承犯行，態度尚可，無前科，依毀損罪判他4個月徒刑，可易科罰金，作案用鋁棒沒收，可上訴。

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