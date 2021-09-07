宜蘭新生班級人數調降　國中30人→29、國小29→28

▲宜蘭中小學新生班人數，自110學年度起每班降為29及28人。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣積極推動降低班級生師比例，提供高品質教育，自110學年度起，宜蘭縣所屬國中新生七年級及國小新生一年級開始調降每班學生人數，國中由每班30人調降為29人一班，國小由每班29人調降為28人一班。

宜蘭縣長林姿妙表示，為提升教學品質及穩定教學現場師資人力，面對少子女化衝擊進而帶來教師超額現象，宜蘭縣自110學年度起，降低所屬國民中小學每班學生人數，自招生年級開始逐年調降，期盼藉由推動降低每班學生人數，進而提升教育品質，冀求教育朝向優質化、精緻化發展。

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精緻多樣教育著重學生個別發展及提升班級經營成效，小班教學為未來教育環境之趨勢，教育部亦於2021年8月19日發函支持各縣市得彈性降低班級學生人數、以維持班級數等政策方向，減緩國中小班級數逐年減少之情形。

宜蘭縣近5年來國中小班級數因生源數漸減，國中自515班降至439班，平均每學年度減少19班，國小自1,114班降至1,068班，平均每學年度減少12班，110學年度因應政策實施，國中班級數首見維持與109學年度相同439班，國小班級數則小幅減少至1,063班，未來逐年實施降低每班學生人數比例，有助於穩定學校師資，維護學生學習權益並提升學校教育品質。

宜蘭教育處表示，依據教育部「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，國民小學每班學生以29人為原則，國民中學則以30人為原則，宜蘭縣現已優於中央規定，自110學年度起，國民小學以每班學生人數降至28人、國民中學每班學生人數降至29人為原則辦理，盼減緩少子女化帶來之衝擊，穩定學校師資同時提升學生受教權益，為縣內帶來優質教育環境。

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