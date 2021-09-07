宜蘭湯圍溝、清水地熱解封了　風景區湯屋+露營+烤肉續禁止

▲宜蘭縣政府7日起增加開放清水地熱公園（如圖）及湯圍溝公園。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

由於宜蘭縣疫情連續加零，同時配合中央疫情指揮中心宣布維持二級警戒至9月20日，宜蘭縣政府宣布，7日起增加開放湯圍溝公園及清水地熱公園，並依人潮及停車位降載50%管制，景區內湯屋、露營、烤肉仍維持不開放，同時落實相關防疫措施。

宜蘭工旅處指出，宜蘭縣因應疫情，所轄景區目前仍有湯圍溝公園、清水地熱公園、礁溪溫泉公園、頭城濱海森林公園尚未對外開放。配合中央疫情指揮中心宣布自9月7日至20日維持二級警戒措施，並考量宜蘭確診數持續維持加零，7日起宜蘭縣所轄景區增加開放湯圍溝公園及清水地熱公園，至於礁溪溫泉公園、頭城濱海森林公園，則因為施工中，考量遊客安全，將暫停開放分別至10/25、及10/31。

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工旅處表示，新增開放的湯圍溝公園及清水地熱公園，仍依人潮及停車位降載50%管制，除飲食外，須全程佩戴口罩、保持社交距離。其中清水地熱公園，因應可能人潮湧入，除加強環境清消，同時段停車場停滿50%（125輛）時，實施一出一進總量管制措施。行人統一入口，實施實聯制並量測額溫

。

煮食池，遊客除將煮食竹簍置放池內煮食，以及煮熟後取回外，不得停滯、逗留池邊。泡腳池，依照社交距離標示入座使用。休憩桌椅，依照社交距離標示入座使用。賣店點餐，依照社交距離排隊進行，禁止邊走邊吃。此外，工旅處強調，縣轄已開放景區內湯屋、露營、烤肉仍維持不開放。