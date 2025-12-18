　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者黃宥寧／台北報導

1歲半男童「剴剴」遭虐致死案，北院今（18）日續審兒福聯盟社工陳尚潔涉過失致死部分，傳喚時任兒盟執行長白麗芳作證。白女說明面對剴剴多次異狀的處理邏輯，卻在關鍵問題上反覆以「要精進」及「改善」回應，遭法官當庭斥責「還在講客套話」，並要求正面回答，也讓剴剴始終未被即刻帶離的決策過程逐一浮現。

白麗芳在庭上坦言，兒福聯盟「盡量不採取不預約訪視」，因為一向將保母視為「夥伴」，不會進行突襲查訪；且兒盟屬民間團體，並無公權力可強制介入。檢察官反問，既然可拒絕不配合的保母，為何仍不採取不預約訪視？白直言，「當下孩子放在他們那邊，不想突襲。」這句話，成為庭訊中最令人心寒的一刻，孩子已經在對方手上，反而成了不敢查訪的理由。

合議庭隨後追問，保護兒童是否為社工的基本義務？白一度將話題轉往居托中心、工作範圍等方向，陪席法官趙書郁當庭打斷，要求她僅回答「是或不是」。白麗芳才回應，若只能二選一，「那就是『是』。」

法官接著以一般人角度提問：「一個普通人，一晚掉3顆牙，妳認為是什麼狀況？」白仍回應「要繼續蒐集資料」。受命法官胡原碩隨即攤開時間序，指出剴剴在短短三個月內，至少三度出現足以啟動保護機制的關鍵警訊。

法官指出，第一次是2023年9月25日，剴剴身上出現不明瘀傷；第二次是10月23日，剴剴明顯精神萎靡、狀態與先前判若兩人；第三次則是11月19日，剴剴被發現一晚內掉落3顆牙齒。這三個時間點並非單一、偶發狀況，而是連續出現的異常訊號，卻始終未啟動通報或緊急安置機制，剴剴最終於同年12月24日凌晨死亡。

面對法官追問「到底要花多久時間，才能確認受虐？」白麗芳則表示，當時團隊討論方向並非疑似受虐，而是認為孩子是「適應不良」，理由是「相信合作保母」。她並在庭上表示，如今回頭檢視，「也不是判斷錯誤」，而是「限制，不是判斷」。

當法官進一步詢問，是否認為承辦社工陳尚潔有疏失時，白麗芳未正面回應，再度以「我們要精進」「要改善做不夠好的地方」作答，合議庭當場提高音量斥責：「妳還在講客套話？」並要求她針對問題正面回答。

庭訊進行期間，旁聽席多次傳出壓抑不住的啜泣聲，有人低頭掩面，有人直接哭出聲。合議庭也一再把問題拉回同一個核心，孩子的異狀不是只出現一次，在這樣反覆累積的情況下，為什麼始終沒有任何更即時、也更強勢的保護行動？

隨著證詞一段段拼湊，剴剴最後幾個月的處境逐漸清楚。不是沒有人看到他的改變，也不是完全沒有警訊，而是在每一個關鍵時間點，判斷都往「先相信照顧者」那一側傾斜。與其啟動可能引發衝突的介入措施，選擇的是再等等、再看看。訪視可以預約，查訪不必突襲，通報也一再往後延。

當「夥伴關係」被放在警覺之前，「沒有公權力」成了退讓的理由，保護孩子的界線就這樣一寸寸後退。三次明顯異狀，沒有一次真正把剴剴帶離現場；等到這些決定被攤開來接受法庭檢視時，孩子早已在2023年12月24日凌晨離世。這一連串「選擇不做」，是否已超出社工應盡的注意義務，也成了法院在審理陳尚潔過失致死責任時，無法繞開的問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鮑魚達人」棄保潛逃　疑官警護航！檢調出手了
快訊／「國家警報」響！19:32發生規模5.1地震　最大震度
快訊／有感搖晃　19:32發生地震！
剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒
一晚掉3顆牙算不算受虐？　兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

一晚掉3顆牙算不算受虐？33年兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

最難過的一天！柯文哲嘆：為對付我傷害無辜　沈慶京遭鐵鍊綁病床

緩刑中出事！台中營造商國道施工無安全措施　起重機翻覆1死1傷

坦承太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

驚險連環撞畫面曝！小貨車路「左轉對決直行」...噴撞麵攤+機車

拒絕酒測挨罰18萬繳不出　桃園分署先助他戒酒

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

一晚掉3顆牙算不算受虐？33年兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

最難過的一天！柯文哲嘆：為對付我傷害無辜　沈慶京遭鐵鍊綁病床

緩刑中出事！台中營造商國道施工無安全措施　起重機翻覆1死1傷

坦承太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

驚險連環撞畫面曝！小貨車路「左轉對決直行」...噴撞麵攤+機車

拒絕酒測挨罰18萬繳不出　桃園分署先助他戒酒

女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

快訊／19:32台灣東部海域規模5.1地震　最大震度4級

快訊／19:32花蓮有感地震「國家警報」響　預估震度3級以上

宜蘭社宅417戶「坤門安居」動土！　預計2029年竣工

「媽寶」瑪爾兄妹超偏心　爸被無視心碎：我還做蛋糕給你們吃耶

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

即／桃園八德掩埋場大火竄濃煙　14里快關窗

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

今深夜變天！　雨擴全台

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面