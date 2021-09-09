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蔡總統聲援藝人張鈞甯　國台辦：民進黨當局蓄意污蔑、轉移焦點

▲張鈞甯被大陸網友指控是台獨。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

▲張鈞甯被大陸網友指控是台獨。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

記者任以芳／北京報導

台灣藝人張鈞甯之前畢業論文被大陸網友發現用「我國」兩字，遭到言論審查抵制。兼任民進黨主席的總統蔡英文昨於中常會上聲援台灣藝人張鈞甯，認為對岸封殺行為對兩岸交流不會有正面意義。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（9日）回應稱，「民進黨當局有關言論純屬蓄意污蔑、轉移焦點。」

朱鳳蓮表示，我們一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員在大陸發展。越來越多台灣藝人已經並正在參與兩岸影視創作和綜藝節目，帶來許多受兩岸觀眾歡迎的作品和節目。

朱鳳蓮強調，「島內一些政治勢力和不良媒體別有用心，蓄意製造事端，企圖通過干擾阻撓台灣藝人在大陸發展，破壞兩岸人文交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立，惡化兩岸關係。」希望兩岸同胞擦亮眼晴，更精準地辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。

▲▼張鈞甯發文。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯發文自清。（圖／翻攝自微博）

針對藝人張鈞甯被挖出畢業論文題目中含「我國」兩字，引來大陸網友抨擊，張也親自回應「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨」。許多台灣民眾也表態支持，認為對岸網友的反應已經過頭。

對此，總統蔡英文也加入聲援行列，她表示，因為言論不合己意就封殺，這不僅是對個人權利的侵害，也凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，「這對兩岸交流不會帶來什麼正面意義。」

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