蔡英文「鄰國論」惡化台海關係　國台辦：謀獨挑釁帶來深重災難

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文於8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞談及「盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，遭國民黨批評是「兩國論」翻版，將惡化兩岸關係。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（3日）指出，「我們正告民進黨當局，肆意的挑釁，邪惡的行徑，必將招致正義的行動。」

朱鳳蓮指出，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸不是國與國關係，這是任何人任何勢力都無法改變的事實，民進黨當局拋出夾帶「兩國論」的言論，不斷進行謀「獨」挑釁，只會進一步破壞台海和平穩定，給廣大台灣同胞帶來深重災難。我們正告民進黨當局，肆意的挑釁，邪惡的行徑，必將招致正義的行動

日前，台美舉行「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，蔡英文以錄影方式致詞表示，台灣可成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，願意承擔確保區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。

其中，蔡英文談及的「鄰國」遭到國民黨砲轟是「兩國論」翻板，將會持續惡化兩岸關係。民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘今也反擊，國民黨不斷用「鄰國論」曲解蔡英文致力於區域和平的原意，並且質疑「國民黨心中的國難道指的是祖國？」