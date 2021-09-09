海巡署首艘1000噸級巡防艦今下水　明年3月交船提升海域執法

記者郭世賢／基隆報導

海巡署9日在台船基隆廠舉辦新造1000噸級巡防艦首艘CG1001下水典禮，由海巡署副署長蔡長孟及台灣國際造船股份有限公司總經理魏正賜共同主持，典禮特別邀請副署長夫人劉女士完成擲瓶儀式，藉由「擲瓶禮」預祝海巡造艦計畫各項工作順利圓滿完成。

▲海巡署首艘1000噸級巡防艦今下水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

「籌建海巡艦艇發展計畫」於2017年經行政院核定，規劃2018年至2027年建造各式艦艇計141艘，其中1000噸級巡防艦計畫建造6艘；海巡署艦隊分署參考船廠實績與機關需求，以最有利標方式進行評選，擇優選定台船公司負責承接本案。

艦隊分署表示，新造1000噸級巡防艦不僅在設計上進行優化，船型比海巡現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升；另同時配備4支水平射程可達120米之高壓水砲，其中兩支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量。

海巡署表示，首艘1000噸級巡防艦CG1001預計於2022年3月底完工交船，優先配置於中部地區機動海巡隊，強力取締越界作業大陸漁船，嚴防走私偷渡及非洲豬瘟入侵，堅守國境安全的第一道防線。

美麗最大的祕密

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