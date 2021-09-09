英國男「竄改檢疫證明」在機場被抓包　最重判關8年

▲男子竄改檢測結果試圖闖關搭機，但在護照檢查程序被抓包。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名39歲男子到訪波蘭3天後準備返國，然而他卻竄改新冠檢測結果，把陽性改成陰性，試圖闖關。只不過，他在機場當場被抓包，如今除了要被罰款100英鎊（約新台幣3900元），更面臨多項指控，一旦罪成，最重將被判處8年刑期。

每日郵報報導，該名男子前陣子飛往波蘭，3天後來到波蘭中部羅茲機場（Lodz Airport），想要搭機飛回英國城市諾丁漢（Nottingham）。但就在護照檢查程序期間，電腦系統顯示男子狀態為「處於隔離期間至本周末」，因此他當場被抓包竄改檢測結果，把陽性改成陰性。

邊境警衛隊發言人說明，依據衛生相關規定，該名男子所持有的新冠疫苗接種證書，可讓旅客免除強制隔離程序，但返回英國時，必須出示抵達前72小時的新冠檢測結果，「他把檢測結果從陽性改為陰性」，試圖藉此闖關登上飛機。

邊境警衛隊進一步表示，該名男子試圖登機的舉動，對乘客、機場工作人員在內等200多人的身體健康構成威脅。

據悉，他不但被罰款100英鎊（約新台幣3900元），如今更面臨多項指控，分別是構成流行病威脅、散播傳染性疾病以及偽造文書，一旦罪名成立，將面臨6個月至8年的牢獄之災。

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