父母載染Delta童返彰化！7人開車到南部...4親屬PCR結果出爐

記者唐詠絮／彰化報導

中央疫情指揮中心陳時中公布新北幼童基因序列比對出爐，證實是Delta病毒株，其中1名染疫童上周末隨同父母親返彰化，與小弟弟、阿公、阿嬤及叔叔相聚，7人一同去了南部，今天得知母親確診Ct值16，其餘家人一採全部陰性，衛生局長葉彥伯強調，他們在彰化都待在家裡，足跡相對單純。

▲板橋環保局人員消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

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彰化縣政府今天下午召開線上防疫說明會，持續19天+0，居家隔離人數維持10人，但Delta疫情來勢洶洶，縣長王惠美強調，北部疫情有升溫，對疫情絕不能鬆懈，做好防護，能不出門就不要出門，對於活動的進行，彰化縣仍在做滾動式調整，下周將會做決定。

昨天新增4名居家隔離者，是新北幼兒園群聚個案的接觸者，1名染Ｄelta幼童的父母親都住在台北，弟弟由阿公阿嬤及叔叔帶，上周末有回彰化，昨天收到新北市的通知後，已將這4人送集中檢疫所隔離，採檢結果全部陰性，今天收到母親確診的通知，是否還有前往其他地方，目前請新北政府做手機實聯制疫調中。

▲彰化縣政府9月8日線上防疫說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯說，依據中央指示這4人雖然一採陰性，到第4天仍會做一次快篩，到14天隔離結束前會再做一次PCR篩檢，已知阿公阿嬤有施打AZ及莫德納疫苗。

葉彥伯指出，新北幼兒園的群聚彰化就有4個接觸者，可以想像南來北往造成的感染風險，當其它縣市有感染的時候，它會連動，當初水果販賣商的時候，就發現大家族的群聚會造成感染的風險，所以還是再次強調，這次，中秋節也請大家要注意。彰化縣同住家人在家戶烤肉，目前是沒有禁止的，但是跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會一定要避免。

王惠美最後強調，社區烤肉「三不」不建議、不鼓勵、不補助，公共場所包括社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場與政府機關場所都禁止烤肉，有人問到社區大廈的中庭能否烤肉，那也是公共場所都是禁止烤肉的，請大家注意並遵守規範，確保防疫的防守線。

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