215次欠繳「ETC+牌照稅」！她接拖吊通知還不爽…哭窮下場G了

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市葉姓婦女積欠牌照稅、高速公路ETC費用罰鍰等共215件，合計8萬5478元（其中ETC部分即有209件6萬8147元)。葉女自2020年1月起長時間積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等，經通知不繳後被鎖定為追查扣車對象，8日遭嘉義市財政稅務局人員以車牌辨識器查獲欠稅車輛後通知嘉義分署派員到場強制拖吊扣車。

▲▼嘉義葉姓女子積欠牌照稅、ETC費用罰鍰不繳錢，車輛被拖吊後還態度不佳。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

葉女自2020年1月起長時間積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等，經通知不繳後被鎖定為追查扣車對象。嘉義市財政稅務局人員8日在嘉義市德安路僑平國小前查獲葉女的2014年份白色本田（HONDA）隨即通報嘉義分署會請派出所員警到場協助，當場查封車輛，並將車輛拖吊至嘉義分署保管處所。

葉女接獲通知後還態度不悅，強調自己經濟困難，堅持每月只能分期繳納3千元。但稅務局人員衡量葉女欠繳案件達215件，移送前皆有合法通知，移送嘉義分署執行後，也曾多次通知她，但葉女均不予理會，且該車輛行駛於國道次數頻繁，顯視國家公權力為無物，到場後態度不佳且未能符合分期規定，因此葉女的車將排定在10月5日全國各分署聯合拍賣日依法定程序進行拍賣以抵繳所欠稅費。

嘉義分署和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛時，就會立即通報嘉義分署人員，進行強制執行拖吊作業。若是義務人仍不予理會，嘉義分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，呼籲嘉義地區有車輛但欠繳各種稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。