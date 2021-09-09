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134鄰里長2日遊共鍋共食　中市府火速下令：即起類似活動全取消

▲台中大雅爆百位里鄰長南部出遊還疑共鍋共食　議員批防疫破口。（圖／民眾提供）

▲台中大雅爆百位里鄰長南部出遊還疑共鍋共食，議員批防疫破口。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

DeIta入侵新北市，全台疫情拉警報，台中市卻傳出大雅區公所卻舉辦里鄰長南部二日遊。市議員在議會質詢時踢爆，大雅鄰里長一行人總共134人，違反防疫規定出遊，還共鍋共食，恐成防疫破口，除了這批，14、15日還有一批142位里鄰長要出遊。對此，台中市民政局長吳世瑋表示，已要求鄰里長返回台中，9月底前類似活動全部取消。

吳世瑋表示，已要求大雅區鄰里長團返回台中，晚餐也取消、改發餐盒，全市9月底前類似活動也全部取消。

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▲大雅鄰里長134人南部2日遊，市府火速下令：9月底前類似活動全部取消。（圖／記者游瓊華攝）

▲大雅鄰里長134人南部2日遊，市府火速下令，9月底前類似活動全部取消。（圖／記者游瓊華攝）

大雅區鄰里長兩天一夜行程，第一天台中大雅公所集合出發，中停南投休息站、嘉義竹崎公園天空走廊、嘉義酒廠、鵝肉餐廳、台灣史前文化博物館、晚間到海霸王珍愛館吃飯。

第二天行程到大東濕地公園、文化藝術中心，之後到海鮮餐廳用餐、中藥產業文化館、布袋觀光漁市、婚宴會館吃完晚餐後返回台中。有議員爆料，除了這批，14、15日還有一批142位里鄰長要出遊，成為防疫不良示範。

吳世瑋也提到，鄰里長活動多半在5月疫情之前就已經舉辦，大雅區是疫情後第一團，但即刻起到9月底前取消所有團康出遊活動。

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