台中爆百位里鄰長南部出遊「共鍋共食」　議員批防疫破口

記者游瓊華／台中報導

DeIta入侵新北市，全台疫情拉警報，台中市卻傳出大雅區公所舉辦里鄰長南部二日遊。市議員在議會質詢時踢爆，大雅鄰里長一行人總共134人，違反防疫規定出遊，而且還共鍋共食，恐成防疫破口，除了這批，14、15日還有一批142位里鄰長要出遊。對此市長盧秀燕回應，會調查清楚，違法就處罰。

▲台中大雅爆百位里鄰長南部出遊還疑共鍋共食 議員批防疫破口。（圖／民眾提供）



據悉，鄰里長兩天一夜行程，第一天台中大雅公所集合出發，中停南投休息站、嘉義竹崎公園天空走廊、嘉義酒廠、鵝肉餐廳、台灣史前文化博物館、晚間到海霸王珍愛館吃飯。第二天行程到大東濕地公園、文化藝術中心，之後到海鮮餐廳用餐、中藥產業文化館、布袋觀光漁市、婚宴會館吃完晚餐後返回台中。

台中市民進黨議員曾朝榮，江肇國，周永鴻等人聯袂質詢指出，市長才宣示，如果學校1人確診全校要停課，但是大雅區公所里鄰長文康活動卻照辦，共134人8、9日兩天到南部出遊。

市議員出示照片，里鄰長們晚間在高雄餐廳，疑似共鍋共食，若成防疫破口，誰要負責？議員透露，除了這批，14、15日還有一批142位里鄰長要出遊，成為防疫不良示範。議員強調，里鄰長防疫期間非常辛苦，慰勞出遊並不為過，但時機不對，市府應研究保留到明年再辦。

盧秀燕則回應，會和里鄰長溝通，至於相關經費，也會和主計系統研究財務法規。