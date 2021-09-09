板橋千人社區清空！他對比陳其邁「鐵腕封樓」：中秋陪侯友宜坐牢

記者賴文萱／高雄報導

新北幼兒園群聚案持續延燒，Delta病毒已攻入社區，新北市長侯友宜緊急下令清空板橋千人社區。但台灣基進黨新聞部主任張博洋表示，對比6月底高雄鳳山大樓群聚，市長陳其邁當下鐵腕清空還被罵，侯友宜防疫更是慢好幾拍，喊話要他認真一點，「不要讓全台灣人中秋節又要陪你侯友宜坐牢」。

▲民眾紛紛乘坐專車撤離。（圖／記者陳以昇攝）

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新北幼兒園爆發群聚確認感染Delta變異株，其中，板橋千人社區大樓爆出6例確診，侯友宜8日急令清空B棟128戶，共400人全數隔離，A棟大樓505人則是進行連續篩檢。9日又新增B棟1名裝修工人確診，感染源追查中。

張博洋對此批評，侯友宜防疫慢好幾拍，6日就已經得知確診者住處，早在7日也知道有不只一人在同棟大樓確診，但還是拖到8日早上又篩出2人，累積6人染疫後才宣布全棟清空，等於又拖了一個晚上。

▲新北市板橋社區大樓概況。（圖／新北市政府提供）

他也對比6月底高雄鳳山大樓群聚事件，當時市長陳其邁一得知鳳山大樓有住戶採檢陽性，當天下午就召回所有住戶強制隔離鐵腕清空，還被一堆人罵說侵犯人權。

張博洋說，同樣的狀況發生在新北，侯友宜除了慢好幾拍，還穿著背心而不是防護衣跑到現場做沒必要的秀，「誠懇拜託，中秋快到了，侯友宜行行好，認真一點，不要讓全台灣人中秋節又要陪你侯友宜坐牢。」

▲板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）