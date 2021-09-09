快訊／蘇貞昌：我打第二劑疫苗時　「代表台灣疫苗很夠了」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌9日表示，過去他就說過「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」，因此他是全國第一位打疫苗的，「到現在還沒有打第二劑」；他說，近來疫苗已經陸續到貨，所以當他打第二劑時，那時候疫苗就是很夠了。

蘇貞昌表示，大家都知道疫情嚴峻，世界各國都在搶疫苗，看到很多國家追訂的疫苗無法到貨，大家都有爭搶情形，而台灣非常努力，早有超前部署訂購，確實有廠商沒有如期到貨，但窮盡力量現在漸漸陸續進來。

蘇貞昌也感謝民間團體、公司協力下，讓相關疫苗爭取到相當數量，也陸續在進來台灣，今天也進來一批。他強調，台灣不是孤兒，而是跟世界在疫情衝擊下做最大努力，幫國人爭取到相當多疫苗，才能有這麼快跟高的覆蓋率。

蘇貞昌說，他早就公開宣示，「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」，他說，他是全國第一個打疫苗，現在還沒打第二劑，大家看疫苗還在陸續進來，「我打第二季的時候，那時候疫苗就是很夠，我會公開打給大家看」。

蘇貞昌強調，現在連12歲以上都可以打，學校也都在登記，呼籲同學們打疫苗，但尊重自己意願跟家長意願，不強迫不用有壓力。他強調，疫苗珍貴，世界都在搶，台灣沒有輸人，台灣疫苗也漸漸到貨，請國人可以打盡快施打，台灣在舉世滔滔中依然是幸福之地。