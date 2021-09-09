國民黨揚言杯葛施政報告　蘇貞昌：向立院報告是閣揆的責任

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期將在9月下旬正式開議，國民黨團總召費鴻泰日前揚言杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，蘇貞昌9日回應，到立法院報告是行政院長的責任，他尊重立法院的安排，將應邀向國人同胞和朝野立委報告。

根據《立法院職權行使法》，行政院應在每年9月1日前，將該年度上半年的施政報告印送全體立法委員，並由行政院院長於9月底前提出報告。

蘇貞昌今天在行政院院會後記者會說，到立法院報告是行政院長的責任，他將應立法院邀請，誠懇地、準備好到立法院報告，同時也透過施政報告和總質詢答詢，讓國人同胞知道政府在做什麼。

蘇貞昌表示，他會尊重立法院的安排，屆時將準備好，與國人同胞和立委好好報告。

此外，蘇貞昌表示，上會期他在立法院報告時，承諾8月底將有1000萬劑疫苗到貨，現在已經有1500萬劑疫苗抵台，而且今天早上也有91萬劑疫苗進來，國人疫苗覆蓋率已經超過45%。

蘇貞昌說，政府針對防疫和疫苗將好好努力，希望國人同胞「輪到你，趕快打」，從最老的長者到學校學生都連接起來了，感謝國人同胞的配合，並呼籲國人配合政府防疫指引，有任何異狀就不要去公共場合，這是最好的防疫措施。