使用數位五倍券有好康！　經濟部辦「周周抽禮券」、好食券加碼

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌9日率部會首長公布振興五倍券方案，數位、紙本券將在9月下旬開始登記，10月8日即可開始消費。經濟部長王美花會中說明，經濟部針對餐飲、夜市、市場店家推出500元「好食券」加碼，另將舉辦周周抽獎活動，每周抽出500元禮券，增加民眾使用數位券的誘因。

▲經濟部長王美花。（圖／記者陳家祥攝）

王美花表示，經濟部推出500元「好食券」加碼，民眾只要綁定數位五倍券，前400萬名可以獲得500元的好食券加碼，可在餐飲、糕餅、夜市、市場店家消費。

王美花表示，配合這次振興五倍券政策，也同步推動市場、夜市轉型使用行動支付，針對使用行動支付的攤商，經濟部將給予每攤1800元獎勵金，另數位普及率提高至一定比例後，將發給自治會或管委會3000元至10000元的獎勵金。

消費者方面，王美花說，由於很多夜市攤商提出關於抽獎的建議，經濟部也準備「周周抽獎」，每周抽出500元禮券，增加民眾使用數位券的誘因。

另針對去年高達92.2%民眾領取紙本三倍券、僅7%領取數位三倍券，王美花表示，希望今年使用數位券的比例可以提高至20%，因此經濟部推出的加碼方案必須以數位綁定，且部分地方政府的加碼也需要透過數位券。