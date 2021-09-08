埃及爸隔離完陰轉陽！蘇一峰提議「解隔改標準」：Delta已進社區

▲板橋千人社區篩出確診，住戶緊急隔離。（圖／記者徐政璿攝）



記者柯振中／綜合報導

新北幼兒園群聚案引起高度關注，許多人猜測，埃及籍的父親是否是感染源，不過從入境到檢疫期滿，採檢全是陰性，被列為接觸者，採檢才確診，Ct值相當高。對此，胸腔重症醫師蘇一峰認為，解隔離的標準應該改得更嚴格，才能面對Delta病毒。

新北幼兒園群聚案持續延燒，8日新增7例本土個案，年齡介於30歲至80多歲之間，全為新北市的案例，其中6例感染源已知、1例不明。

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幼兒園群聚案當中，有一例是埃及籍的爸爸，8月4日從埃及入境，後續機場檢疫、居家檢疫期滿，採檢都是陰性，後來就讀幼兒園的孩子確診，被列為接觸者，採檢才知確診，Ct值相當高，意味著可能是從埃及籍爸爸傳染給妻兒的。

▼埃及籍爸爸入境、檢疫期間採檢都陰性，被列為接觸者，採檢才知確診。（圖／記者宋良義攝）



這讓外界相當疑惑，這起群聚案當中，感染源會不會是這名埃及籍的爸爸。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰說，新北幼兒園的Delta，與機師的Delta病毒有些差別，這是「大大的壞消息」，意味著Delta病毒已經進入社區，且病毒能夠多次進入社區，建議民眾趕快施打疫苗。

蘇一峰也擔憂，以目前的解隔離標準，面對Delta病毒是否足夠，令人感到疑惑，標準應該能夠更加嚴格，隔離天數也要拉長，面對Delta病毒，盡量是「病毒量愈少愈安全」，因此解隔離的標準應該可以修改。

不過，也有醫師認為，解隔離的時候，可能出現「時陰時陽」的狀況，但只要病毒Ct值在30以上，基本上傳染力就很低，只要病毒量少了，就算是Delta應該也沒問題。

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