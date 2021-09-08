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亂傳GG照！女嗆「這麼小一根」神招秒讓噁男罰寫1000遍　對話笑歪

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲噁男傳「奈米屌」不雅照，惹火原PO！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

網路性騷擾頻傳，但你會選擇隱忍還是絕地大反攻？一名女網友透露，今年初收到陌生男子的「奈米級屌照」，打壞跨年興致，當下嗆爆「這麼小一根也好意思傳給我？」並喊話要報警查IP。男子嚇得求饒，女網友則開出罰寫1000遍「我不再傳屌給別人」的條件，爆笑結局曝光，引發鄉民笑歪一片。

一名網友在PTT笑話板（Joke板）轉貼爆笑對話，原來一名女網友在IG抱怨，2021年才過第三天就被陌生人騷擾，照片還是對方的生殖器官，讓她相當傻眼。而女網友也不是省油的燈，隨即開戰回嗆「這麼小一根也好意思傳給我，替你可憐咧，來有本事露臉一起拍，還是我去拿給警察查IP？」

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男子驚覺惹錯人後，5分鐘後一邊收回照片、一邊致歉，但女網友硬起來再嗆，「你收了也沒用了，（警察）還是查得到，傳得時候這麼開心，都想不後果？」男子再度道歉求饒，「一時太衝動！」

聞言，女網友氣得質問，「拍一張屌照這麼多步驟，你跟我說衝動？你去跟警察說衝動吧。」男子雙手合十回應「拜託」，女網友則靈機一動直呼，「給你24小時的時間，用手抄寫『我不再傳屌給別人』1000次，拍上來，那我就不給警察」，並強調抄寫越快越好，否則隨時回改變心意。

不料，男網友開始討價還價，表示隔日要上班，需要一些時間抄寫。女網友氣得翻白眼回嗆，「幾小時就能抄完了，你上班關我啥事，不要的話，我就給警察了。」約莫半小時後，男子傳來醜陋字跡，確實寫著「我不再傳屌給別人」，不過只有70幾遍，到了凌晨2時許，男子共抄了433遍。

到了早上，男子崩潰乞求「寫到現在還是寫不完，我已經知道錯了，希望可以再給我一些時間。」女網友見狀反問，「還要多久？你工作是啥？幾歲？」男子表示從事網拍、23歲，實在無法確定還要抄寫多久。

女網友哭笑不得直言，也怕對方會熬夜暴斃，便佛心再延長12小時抄寫。男子喜極而泣回應，「謝謝妳，妳真是好人！」女網友則警告「這次超過1秒，我就直接拿給警察囉」，最後結局曝光，男網友慘吃教訓，認真抄寫1000遍回傳，才結束這場鬧劇，女網友則雙手一攤笑虧，「這就是亂傳屌照的下場，1000次抄好抄滿！」

爆料經歷曝光後，引發鄉民笑到併軌，「靠北超好笑哈哈哈哈哈」、「怎麼有辦法這麼X能」、「大學4年寫的國字加起來可能都沒這麼多」、「不論真假也算有笑點」、「傳罰寫的時候中間插一張屌照一定超好笑」、「這麼好騙應該叫他匯錢來和解」、「好爽，正義制裁噁男，噁男就是該X啦」、「完全無法理解傳屌照到底有什麼樂趣」、「抄完之後，一樣送給警方，超爽」。

▼對話曝光，噁男慘踢鐵板，可點圖放大。（圖／翻攝PTT）

▲▼噁男亂傳下體照惹錯人（圖／翻攝PTT）

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關鍵字：

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