麻醉護理師出遊前「咳嗽流鼻水」　花蓮緊急匡列53人PCR

▲▼花蓮縣政府公布確診者疫調並根據足跡緊急匡列53人接受PCR檢測。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮衞生局表示，7日接獲新北市通報，台大醫院確診麻醉護理師3日至5日期間到花蓮旅遊，衛生局8日公布足跡，確診者在花蓮3天，足跡遍及知名小吃店、東大門夜市、新天堂樂園等處，呼籲民眾若有足跡重疊應自我健康監測或快篩。

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衛生局表示，案號16158台大麻醉護理師，於8月26日有咳嗽、流鼻水等症狀，9月7日PCR採檢陽性(CT值38.5)判定為確診個案，該案已完成二劑莫德納疫苗接種。8日晚間接獲新北巿通報，案16158曾於9月3日至5日期間到花蓮旅遊，經電子足跡和疫調結果，3日下午搭乘台鐵230車次到花蓮車站，曾到站前機車行、後站的民宿、海濱街的海景民宿，於花蓮期間去過多處知名景點。

根據足跡疫調尚有多處知名小吃，包括美崙的壽司店、小卷米粉、市區泡泡冰店、甜點店、東大門夜市、星巴克等，還去全聯、統一超商、藥局等處購買物品。確診者5日下午搭227車次火車返回台北火車站。

▲確診者足跡遍及花蓮多處熱門觀光點，包括新天堂樂園和東大門夜市。（資料照片）

花蓮衞生局表示，已根據疫調資料緊急匡列53人接受PCR採檢，將儘速公佈檢驗結果，同時委請環保局進行特定區域戶外清潔消毒，並請商家加強內部清消工作。

衛生局再次呼籲，有足跡重疊的民眾，於19日前進行自我健康監測，如有疑慮可至醫療院所預約抗原快篩或自行使用居家快篩試劑。

花蓮衛生局長朱家祥表示，疫調顯示，確診者足跡多在景點，呼籲花蓮人展開「禮讓運動」，景點讓給遊客，在地人則做好個人防疫；另中秋連假不考慮在花蓮火車站設快篩站，估計屆時應有大量民眾返鄉或旅遊，民眾應減少不必要活動或集會，共同守護花蓮的防疫成果。

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