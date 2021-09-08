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前台大醫曝「第一波現場在這」！幼兒園群聚擴散23人　2動作要快

▲▼新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近該幼兒園的新埔國小宣布幼兒園部分停課14天，小學部分預防性停課3天。事發突然，一大早仍有不知情的家長載著小孩去學校上課。（圖／記者湯興漢攝）

▲板橋爆發幼兒園群聚，鄰近該幼兒園的新埔國小宣布幼兒園部分停課14天，小學部分預防性停課3天。（圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

幼兒園群聚爆不停！前台大感染科醫師林氏璧今上午斷言「可能已經至少在2週甚至更久以前就發生了。」專家何美鄉更認為若定序為Delta應該要將警戒升為三級，隨後指揮官陳時中宣布，該起群聚10例確認為Delta。林氏璧推測，埃及一家三口Ct值很高，相較其他家庭很低，「看來有可能板橋此社區是第一波現場」。

根據今日疫情資料，林氏璧指出，板橋幼兒園群聚定序已有10例出爐「確認是Delta變異株」，彼此序列相同，與長榮機師不同，屬2個不同感染源群聚。此外，幼兒園群聚再增7例，1例暫定埃及境外移入、另6例本土，相關案例累計23件。

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指揮中心資料指出，案16160為30多歲男性（埃及籍爸爸），未接種新冠疫苗，8／4自埃及來台探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8／16檢疫期滿前採檢結果亦為陰性。9／6因曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢，於今日確診（Ct值37.9）；已匡列接觸者2人，均列居家隔離。目前先列為境外移入。

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲林氏璧上午才斷言「幼兒園群聚早在2週前就發生」。（示意圖／記者李毓康攝）

對於今日疫情，林氏璧解讀，埃及一家三口Ct值都很高，反觀其他幾個家庭家長Ct值很低，「看來有可能板橋此社區是第一波現場，隨後傳進此幼兒園」。至於是否由埃及爸爸境外傳入病毒？他認為該案一直無症狀，上月做過2次PCR＋1次快篩都陰性，若說前面還未發病，後面快篩和PCR為偽陰性沒抓到，雖然機率小，但也有可能。

林氏璧接著說，而後妻子與小孩於8／25發病傳進幼兒園，「時序上是合理的。但當然也不能排除有其他社區傳染鏈的可能。」要確認可能要靠定序，但病毒量太低可能會定序不出來。

然而面對Delta入侵社區的燃眉之急，林氏璧認為，首要任務為釐清此次事件目前傳染範圍有多大，是否還來得及匡列，疫調、檢查、隔離都在進行中，可能還須觀察Ct值變化、定序及抗體等綜合判斷才有答案，要大家稍安勿躁。

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