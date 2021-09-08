快訊／麻醉護理師花蓮足跡曝　星巴克+兆豐農場+東大門夜市全入列

▲花蓮衞生局公布確診者3天2夜遊花蓮足跡疫調情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局於7日晚間接獲新北巿通報，個案曾於9月3至5日期間到花蓮旅遊，經電子足跡和疫調結果，該案於花蓮期間去過多處知名景點，環保局已針對特定區戶外清潔消毒，並請商家加強內部清消工作，縣府呼籲同時段有足跡重疊的民眾，19日前進行自我健康監測，如有疑慮可至醫療院所預約抗原快篩或自行使用居家快篩試劑。

衞生局表示，案號16158台大麻醉護理師，於8月26日有咳嗽、流鼻水等症狀，9月7日PCR採檢陽性（CT值38.5）判定為確診個案，該案已完成二劑莫德納疫苗接種。

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由於國內疫情仍未見減緩，北部傳出家庭及校園群聚事件，有鑑於近日確診者皆有至花蓮遊玩，花蓮縣政府再次呼籲景點商家及民眾，為降低可能感染風險，請務必落實防疫措施及自我健康監測，以維護自已、親友及周遭人士的健康。另外若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應配戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。



花蓮縣政府再次呼籲，中秋佳節將近，大量返鄉的鄉親及觀光客湧入花蓮遊玩，為保障鄉親生命健康安全，家戶烤肉活動須以家戶進行，並宣布即日起至中秋連假（9月21日）為止停辦社團及社區中秋活動（烤肉、集會等）、戶外公共場域一律禁止烤肉活動。為避免不必要之人群近距離接觸、進而產生防疫破口，花蓮縣政府將嚴格取締社團及社區中秋活動、戶外場域烤肉，並籲請鄉親配合務必遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，減少不必要移動、活動或集會，守護花蓮得來不易的防疫成果。

依據中央流行疫情指揮中心規定，9月7日起至9月20日疫情警戒標準為第二級，除飲食外，外出全程配戴口罩，並落實實聯制、保持社交安全距離等規定。花蓮自110年6月19日至今保持零確診的成績，為守護民眾的健康，花蓮縣政府呼籲民眾落實防疫規定，保護自身與同住家人健康。

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