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高雄新亮點又+1　「多納溫泉示範區」拚11月營運

▲▼高雄新亮點又+1！「多納溫泉示範區」拚11月對外營運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議會進行「振興茂林觀光產業」考察行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會議長曾麗燕今（8）日率隊進行「振興茂林觀光產業」考察行程，會勘布魯布沙吊橋、多納溫泉產業示範區及多納高吊橋等地景地標，她要求市府觀光局、原民會攜手地方共同行銷茂林觀光亮點。其中，多納溫泉歷經6年完工，目前規劃委外經營，希望今年11月能對外營運。

議會「振興茂林觀光產業」會勘行程由曾麗燕率隊，范織欽、王義雄、朱信強、黃捷、鄭安秝、吳益政、陳麗珍、林宛蓉、黃秋媖、林義迪等議員參與會勘行程。

▲▼高雄新亮點又+1！「多納溫泉示範區」拚11月對外營運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲布魯布沙吊橋在88風災後進行於重建，全長180公尺，為茂林國家風景區入口意象，橋柱彩繪魯凱族百步蛇藝術圖騰。（圖／記者賴文萱翻攝）

布魯布沙吊橋在88風災後進行於重建，全長180公尺，為茂林國家風景區入口意象，橋柱彩繪魯凱族百步蛇藝術圖騰，展現原鄉滿滿活力，卻無法提供貨車通行，失去重要的交通功能。茂林區公所多次向中央及市府要求重建布魯布沙吊橋，拓寬橋面，滿足小貨車通行，方便運輸農特產品。

市府原民會表示，中央以該橋不具避災需求，未同意補助重建，拓寛重建工程經費約1億元，未來將結合觀光局一起再向中央申請經費。

▲▼高雄新亮點又+1！「多納溫泉示範區」拚11月對外營運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議會要求市府觀光局、原民會攜手地方共同行銷茂林觀光亮點。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，多納溫泉聲名遠傳，吸引泡湯者青睞，88風災過後，市府爭取中央經費於情人谷鑽探溫泉，重建「溫泉產業示範區」，歷經6年完工，目前規劃委外經營，希望今年11月能對外營運。原民會強調，多納溫泉示範區營運日期將在自治區代表會取得共識後決定。

由於地方對溫泉試範區營運方式仍有疑慮，曾麗燕強調，無論溫泉試範區採何種營運方式，市府和廠商都要保障在地原住民工作機會。

多納高吊橋銜接萬山和多納，茂林區公所爭取吊橋旅遊環境景觀改造工程，建議改善停車場、護欄等設施，並增加光雕意象，營造夜間景觀。曾麗燕要求市府協助及配合茂林區公所，共同推動多納高吊橋景觀改造，提振原鄉觀光產業發展。

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