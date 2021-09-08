追求4星座別太主動　小心他們離你越來越遠

▲有時候太過熱列的追求方式，很可能會把對方嚇跑。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

喜歡上一個人，就會想辦法接近，勇敢追求並沒有錯，但小心太過熱烈的方式，很可能會使對方反感，據《星座好朋友》網站指出，尤其和有些星座相處，適合一步一步慢慢來，有時候太黏膩、太急著表達愛意，反而會將他們越推越遠唷！

牡羊座

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牡羊座享受生活自己作主，喜歡就追，給自己一個機會，勝過錯過，如果不喜歡的話，也不需要隱藏，如果對追自己的人原本就無感，就會讓他們覺得很厭煩，最討厭這種不請自來的人，個性直接的牡羊很可能會直接把你轟走。

雙子座

雙子座其實不太討厭被追求，因為他們很被動，但他也絕不會明確給你回應，尤其當他對你沒有意思，或只想把你當朋友時，因為雙子座想把決定權，留到自己真正確定心意的時候，他需要一點時間釐清自己對感情的想法，他們內心矛盾、多變，過程絕對不能催他們，也不要太主動一直去煩他們，雙子座很討厭追他又目的性太明顯的人。

射手座

射手座很討厭自己的選擇被人影響，如果一個人用想追求的心情來跟自己相處，就算那個人不是很討厭，射手座也會因為被追求而感到有點壓力，而且他很快的就能認清，自己是不是真的想跟對方親近，射手還算主動，喜歡的人自己會去找，如果對方特別黏人，是會逼射手座落跑的。

水瓶座

水瓶座愛自由，也喜歡自己決定一切，追水瓶座，反而會讓他想太多，想太多的後果，就是想要逃避一切，尤其是本身讓水瓶座沒有好感的人，他更會覺得世界上怎麼有人那麼不懂得看臉色，如果對水瓶展開熱烈追求攻勢，只會讓他覺得超煩燥，想要追水瓶座最好的方法，就是充實自己，讓水瓶注意到你。