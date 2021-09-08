　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

追求4星座別太主動　小心他們離你越來越遠

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲有時候太過熱列的追求方式，很可能會把對方嚇跑。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

喜歡上一個人，就會想辦法接近，勇敢追求並沒有錯，但小心太過熱烈的方式，很可能會使對方反感，據《星座好朋友》網站指出，尤其和有些星座相處，適合一步一步慢慢來，有時候太黏膩、太急著表達愛意，反而會將他們越推越遠唷！

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊座享受生活自己作主，喜歡就追，給自己一個機會，勝過錯過，如果不喜歡的話，也不需要隱藏，如果對追自己的人原本就無感，就會讓他們覺得很厭煩，最討厭這種不請自來的人，個性直接的牡羊很可能會直接把你轟走。

雙子座

雙子座其實不太討厭被追求，因為他們很被動，但他也絕不會明確給你回應，尤其當他對你沒有意思，或只想把你當朋友時，因為雙子座想把決定權，留到自己真正確定心意的時候，他需要一點時間釐清自己對感情的想法，他們內心矛盾、多變，過程絕對不能催他們，也不要太主動一直去煩他們，雙子座很討厭追他又目的性太明顯的人。

射手座

射手座很討厭自己的選擇被人影響，如果一個人用想追求的心情來跟自己相處，就算那個人不是很討厭，射手座也會因為被追求而感到有點壓力，而且他很快的就能認清，自己是不是真的想跟對方親近，射手還算主動，喜歡的人自己會去找，如果對方特別黏人，是會逼射手座落跑的。

水瓶座

水瓶座愛自由，也喜歡自己決定一切，追水瓶座，反而會讓他想太多，想太多的後果，就是想要逃避一切，尤其是本身讓水瓶座沒有好感的人，他更會覺得世界上怎麼有人那麼不懂得看臉色，如果對水瓶展開熱烈追求攻勢，只會讓他覺得超煩燥，想要追水瓶座最好的方法，就是充實自己，讓水瓶注意到你。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
麻醉護理師出遊前「咳嗽流鼻水」　花蓮緊急匡列53人
前台大醫曝「第一波現場在這」！幼兒園群聚擴散23人　2動作要
人妻約砲帥男影片瘋傳　直呼「老公太醜」：我們生個孩子
鄧佳華羞認「親子台姐姐很難追！」　連千毅1句話點醒
父母載染Delta童回彰化！　4親屬PCR出爐
幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息！
有確診護理師足跡！「全台最美星巴克」閉門打烊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麻醉護理師出遊前「咳嗽流鼻水」　花蓮緊急匡列53人PCR

不斷更新／Delta病毒侵門踏戶　全國各級學校停課標準一次看

Delta攻陷雙北！教部急發函：教師每日量體溫2次、清消廁所5次

打高端被視為「未打疫苗組」禁入工地！　他見公告傻了：被排擠

前台大醫曝「第一波現場在這」！幼兒園群聚擴散23人　2動作要快

公車司機要求讓座　見學生反應他氣炸：現在教育真的很失敗！

三寶姨「17秒釀2起車禍」！無視小擦撞閃人　下幕摔車網炸鍋

不斷更新／開學在即疫情反彈　全台大學線上實體教學一次看

屋頂塌床邊！貧困嬤孫「6口擠3坪危屋」　義工團揪百人拆屋重建

父母載染Delta童返彰化！7人開車到南部...4親屬PCR結果出爐

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

麻醉護理師出遊前「咳嗽流鼻水」　花蓮緊急匡列53人PCR

不斷更新／Delta病毒侵門踏戶　全國各級學校停課標準一次看

Delta攻陷雙北！教部急發函：教師每日量體溫2次、清消廁所5次

打高端被視為「未打疫苗組」禁入工地！　他見公告傻了：被排擠

前台大醫曝「第一波現場在這」！幼兒園群聚擴散23人　2動作要快

公車司機要求讓座　見學生反應他氣炸：現在教育真的很失敗！

三寶姨「17秒釀2起車禍」！無視小擦撞閃人　下幕摔車網炸鍋

不斷更新／開學在即疫情反彈　全台大學線上實體教學一次看

屋頂塌床邊！貧困嬤孫「6口擠3坪危屋」　義工團揪百人拆屋重建

父母載染Delta童返彰化！7人開車到南部...4親屬PCR結果出爐

柯佳嬿、隋棠「女神撞包」好養眼！　白皙美腿一出網失焦：該看哪裡

喵養4年成「巨海參」！　爸驚覺體型遠超橘貓汗顏：養壞怎辦

中秋節前加強查非法進口豬肉　海關將祭第二波處置名單

中職二軍／范玉禹三冠王　古林睿煬1.1局飆152公里

麻醉護理師出遊前「咳嗽流鼻水」　花蓮緊急匡列53人PCR

不斷更新／Delta病毒侵門踏戶　全國各級學校停課標準一次看

黃承國捲趙介佑案向蔡英文請辭　賀陳旦也婉謝不續任國策顧問

印度女星穿搭大方露「粉色內衣」遭轟！　保守網友酸：時尚災難

配戴Apple Watch「手腕刺痛紅腫」！　蘋果：保持皮膚清潔乾躁

911恐攻主謀害死2976人「出庭竟面帶微笑」　還向記者揮手打招呼

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

快訊／幼兒園群聚確定染Delta！

新北幼兒園居家檢疫1013人！22人驗出陽性

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

陳時中開告「炸鍋了」！網震驚：瑟瑟發抖

有症狀別上班、上課！陳時中籲「盡速就醫採檢」

埃及爸一日陰轉陽？網驚侯友宜「1句話」：恐怖

幼兒園群聚23人「不考慮升三級」！陳時中曝原因

即／麻醉護理師花蓮足跡曝　星巴克+兆豐農場全入列

昨增7起打疫苗猝死！2青壯年打高端「4~6天後死亡」

更多熱門

相關新聞

不在乎？5星座總是「已讀不回」

不在乎？5星座總是「已讀不回」

有時候對方回覆訊息速度太慢，並不代表不在乎，那究竟是不想回，還是沒空回？《星座好朋友》網站分析以下星座不回訊息的心態，一起來看看吧！

關鍵字：

星座追求戀愛反感主動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

快訊／幼兒園群聚確定染Delta！

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面