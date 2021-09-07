秒回代表在乎？5星座訊息總是「已讀不回」

▲訊息並非一定要秒回才表示他在乎你。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

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有時候對方回覆訊息速度太慢，並不代表不在乎，那究竟是不想回，還是沒空回？《星座好朋友》網站分析以下星座不回訊息的心態，一起來看看吧！

巨蟹座：無話可說

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巨蟹座如果不回你訊息，通常是因為不知道該怎麼回，或是對你無話可說，因為看到這樣的訊息，巨蟹當下都會很糾結，會想半天該怎麼回，但是想到後來就會覺得，還是不回的好，與其多說多錯，不如裝作沒看到就沒事了。

雙子座：不想聊天

雙子不回訊息其實不是不想聊，而是不想跟你聊。雙子是很能聊的星座，對於想聊的對象會很熱情，可以天上地下無所不聊，但如果面對不想聊的對象反差也會很大，訊息會回得很慢很慢、有一句沒一句的，會很明顯的讓你感覺到他興趣缺缺。

射手座：真的忘了

射手如果當下有空，或剛好也想跟你聊個天，就會回很快，但是他們也很健忘，如果剛好在忙、不方便回訊息、或是暫時不想回，想說等等再回，那他很可能就會把這件事徹底忘記，等到想起來要回，可能已經是三天後。

處女座：不喜歡你

處女座如果不跟你聊天，就是聊不來，沒別的原因，處女座是個很直來直往的星座，他對喜歡的人都很好，聊起天來又有趣又幽默，但如果處女不喜歡你，那他也會用不回訊息來傳達他的不喜歡，就是這麼直接。



水瓶座：好懶好麻煩

水瓶座是個很懶又很怕麻煩的人，如果你的訊息一開頭就是「在嗎？」、「可以幫個忙嗎？」像是這種不知所以然的問句，水瓶看到往往會直接忽略，要跟水瓶說你要幹嘛，就別拐彎抹角，還要讓他再多問你一句，水瓶真的懶得多問，與其要努力想說詞來拒絕你，又要做到不傷你的心，那他不如不要讓這個對話開始，如果你問起就裝作沒看到就好，省時又省力。

天蠍座：就不想回

天蠍不回訊息，不一定有原因，或什麼都可以是原因，可以是心情不好、上班太累、想一個人靜靜、沒空理你、貓咪走丟，百百種理由都可能是天蠍不回你訊息的原因，也可能沒有原因，等到他想回的時候自然就會回了，想要天蠍回你訊息，是要看緣分的。