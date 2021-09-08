憂Delta擴大　林為洲提案：讓老師施打2劑疫苗、引進兒童快篩

▲ 立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

Delta病毒入侵台灣，新北板橋某幼兒園已爆發群聚感染，目前共有23人確診。對此，國民黨立委林為洲擔憂，此次幼兒園群聚感染，施打過疫苗的幼兒園教師不幸染疫，意外感染10名幼童、同住家長及其相關接觸者確診，還有多所學校預防性停課，甚至殃及社區，疫情恐有進一步擴大的跡象，因此呼籲，盡快讓教師施打兩劑疫苗，並且引進兒童適用的唾液快篩。

林為洲今（8）日表示，感染風波再起，家長憂心孩子身處防疫危機，孩童受教、教師授課權備受衝擊，三級警戒那段憂慮的日子歷歷在目。面對教育部的防疫指引未與時俱進，政府實在難辭其咎。原先病毒尚未變異之際，國際樂觀認為病毒對孩童影響輕微，但面臨Delta變種病毒來勢洶洶，也已證實傳染力更甚以往，歐美各國兒童的確診率和死亡人數持續攀升，我們不可不引以為戒，避免三級警戒再次讓民眾的生計陷入哀鴻遍野的無奈。

林為洲指出，當前尚無可供12歲以下兒童施打的疫苗，孩子們處於無憂的人生階段，對於自身權益一知半解，「我們這些大人有義務保護好國家幼苗」。而早在開學前，學界和醫界就曾呼籲孩童不該被置於防疫之外，有鑑於台灣採用的鼻腔快篩容易導致孩童身體不適，我國應比照國外引進兒童適用的唾液快篩，讓孩童每周進行篩檢，及時阻斷隱形感染源。對比7月指揮官陳時中就表明沒有規劃學生返校快篩，兒少防疫在蔡政府擺出事不關己的態度下恐是隱憂。

針對校園防疫策略，林為洲表示已提出專案質詢，要求指揮中心與教育部在疫苗逐步到貨的情況下，「儘快規劃讓教師依期程順利接種兩劑疫苗，讓孩子身邊的大人先有基礎防護，並研議引進適用於兒童的快篩試劑」，未來不論教師或學子，每周都應定期採檢，確實落實校園防疫，讓孩童能在健康的環境學習成長。

▼林為洲要求引進兒童用快篩，為老師爭取施打2劑疫苗。（圖／翻攝林為洲臉書）

