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四叉貓打高端「驗抗體」報告出爐！　網一看數據：完了

▲▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb） 

▲四叉貓接種高端2周後去「驗抗體」，報告結果出爐。（圖／翻攝劉宇fb）

記者邱晟軒／綜合報導

國產高端疫苗日前開放施打，不過卻有不少民眾質疑其疫苗效力。對此，已經施打完高端疫苗滿2個禮拜的網紅「四叉貓」劉宇，今（8日）在個人臉書公布自費驗抗體報告，指出「我有產生抗體但數值偏低。」消息曝光後，立刻掀起網友熱議。

網紅「四叉貓」劉宇今在臉書貼出自費驗抗體的檢驗報告，指出自己在8月23日施打高端疫苗第一劑，並且在相隔15天後抽血（9月7日），檢驗結果也在今天出爐，「我驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，抗體數值偏低（參考數值要50以上，但應該是指兩劑？）」

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「四叉貓」劉宇表示，該數據換算後的5.0 BAU/mL應該是世界衛生組織（WHO）使用的單位，「未來施打高端的2劑後，會再去驗一次。」

▲▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）

▲四叉貓曝高端抗體報告。（圖／翻攝劉宇fb）

檢驗報告單上標註，「若是檢驗到抗體，可降低未來三個月或更久一段時間被新冠病毒感染的機率。檢驗到抗體，若仍感染新冠肺，可減少重症及住院機率。若之前確診新冠肺，現在檢驗到抗體，可以減少再次被新冠肺感染的機率。」

貼文曝光後，引起部分網友紛紛在底下回應，、「抓到了，高端安慰劑啦！沒用啦」、「為什麼不打完兩劑再驗？？」、「一定是你太胖，把抗體都當成食物消化掉了！」、「打高端沒人在乎抗體的，台灣價值滿到爆才是他的價值」、「完了完了，明天高端要下跌了」；不過醫師蘇偉碩也留言表示，「符合預期，建議施打第二劑之前一天再測一次！」

▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）

▲▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）

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