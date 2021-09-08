KTV男經理「帶女屍打車」畫面曝！司機識破當街大叫　死者僅19歲

▲江西行李箱藏屍案兇手逃跑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西吉安市昨日（7日）上午發生一起行李箱藏屍案，兇手當時企圖帶着藏有一具女屍的行李箱坐計程車，被司機當場識破並報警，見敗露馬上棄箱逃跑。泰和警方8日在官方微博證實，兇手謝磊已被逮捕。據悉，謝磊曾是當地某知名KTV經理，死者為他19歲的員工。

從警方公布的攝影機畫面顯示，一名穿黑色衣服、戴黑色口罩的男子拖著黑色皮箱，在泰和縣城白鳳大道某汽車服務中心路旁攔停一輛計程車。

當時，司機幫忙將行李箱放入後車廂時，聞到一股濃重的臭味，看到行李箱有血跡滲出，便詢問箱裡是甚麼東西，並要求打開行李箱。男子不作回答並丟下行李箱立馬逃跑，隨後司機撥打了報警電話。

▲兇手目前已被逮捕。（圖／翻攝自微博）

經警員勘查，行李箱內為一具女性屍體，陝西省寧強縣大安鎮桑樹灣村男子謝磊有重大作案嫌疑，當地警方發布協查通報，懸賞3萬元人民幣逮捕。

從多個知情人處了解到，謝磊曾是當地某知名KTV經理，死者為他手下員工。據警方內部消息，受害人是一名19歲女生，江西上饒人。

警方發出懸賞通緝後，謝磊的一名同學爆料指，謝磊國中時不怎麼愛讀書、愛打架，已有超過十年沒有見面，一直在外打工。謝磊老家的村支書表示，謝磊外出打工已久，父親殘疾，母親打零工賺錢。

協查通報顯示，犯罪嫌疑人謝磊33歲，是陝西省寧強縣大安鎮桑樹灣村人。有同村村民也表示，謝磊很少在村出現。