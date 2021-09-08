15公分蜈蚣咬傷房客　墾丁飯店業者聲明「確有疏失、責無旁貸」

▲遊客住墾丁飯店被15公分大蜈蚣咬傷。 （圖／取自《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名遊客7日入住墾丁一家星級飯店，在房內被蜈蚣咬傷，她在臉書社群PO文稱「沒有一個主管出面，以後真的不會再來了」，引來超過5000位以上網友關注，並有超過300次以上分享；飯店對此強調，處理方式不夠細膩，會檢討改進。

這位遊客在《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》PO文，「7日入住墾丁星級飯店，晚上洗完澡在房間床上滑手機，「15公分大的蜈蚣爬到我身上咬傷我，好險沒咬到小孩」，後續立刻去醫院打針，傷口腫脹刺痛。

她不滿表示「沒有一個主管出面，還是自己去找主管告知他們，實在不能怪底下基層人員，他們都有告知主管了，只能說以後真的不會再來了。」

對此，業者發表聲明表示，「客房內出現異物確實為飯店的疏失，目前我們正在了解異物是如何進入到客房內部，客人於晚間約22:00時遭咬傷的第一時間立即派專車協助客人送醫，於23:30左右回到飯店後協助更換客房，希望客人可以獲得安心的休息。 擔心當時立即請主管致意會打擾到客人的休息，才會於今天早上進行關心致意，導致這個時間差沒有讓客人安心，處理方式不夠細膩，確實是飯店需要加強的地方。」

飯店業者也說，「客房內出現異物確實為飯店的疏失，我們也會深刻的檢討，飯店方責無旁貸，也感謝各界的關心。」

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