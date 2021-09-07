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新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

▲▼台大政治系教授王業立。（圖／翻攝自Facebook業立粉窩窩直播影片）

▲台大政治系教授王業立。（圖／翻攝自Facebook業立粉窩窩直播影片）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅拋出「大新竹」縣市合併議題，獲得新竹縣長楊文科附和稱，合併且升格直轄市，才有利於未來發展。對此，台大政治系教授王業立7日受訪分析，縣市合併對區域長遠發展有益，但現在仍面臨5大困境待解，包括縣市財政狀況差距、閩客族群差異、地方議員席次減少、原縣區繁榮城市可能沒落等問題。

王業立受訪表示，自從廢省後，三個「省轄市」基隆市、新竹市、嘉義市的定位就變得很奇怪，長久以來縣市合併的呼聲，每隔幾年就會出現，尤其是在現任縣市長第二任的時候，而基隆市和雙北之間的關係也備受矚目。他指出，雖然以歷史和區域整體角度來說，縣市合併對長遠發展是好的，但現在縣市合併是牽一髮而動全身，還有5大問題待處理。

王業立表示，縣市合併首當其衝是縣市政府的財政問題，例如由於財政上的差距，歷任嘉義縣長都支持合併，而歷任嘉義市長不分黨派全部反對，2017年嘉義縣前縣長張花冠曾拋出縣市合併議題，但因嘉義縣長期負債、嘉義市財政狀況良好，引發嘉義市強力反對，不過，現在新竹縣、市的財政狀況都不錯，這問題可能較輕微。

王業立說，第二個需要克服的是民意反應和族群問題，例如新竹縣市之間有閩客族群差異，過去新竹縣長都是由客家人當選，未來若縣市合併後，是否會引發其他族群衝突，也是需要思考的議題。

王業立分析，第三個問題是，縣市合併後，原本立委、地方議員的席次可能減少，且若升格為直轄市，原本鄉鎮市長選舉改為由市長任用區長，使地方人士參選機會大為減少，將引發現任政治人物和民眾反彈。

此外，面對縣市合併是否能真的解決城鄉差距、區域發展不平衡的狀況，王業立指出，以台中縣、台南縣合併升格為直轄市的經驗為例，反而在原縣區出現城鄉差距擴大的問題，例如台南新營本來是台南縣的行政中心，非常繁榮，但在縣市合併後，因其地理位置偏北、靠近嘉義，這幾年沒落狀況嚴重。

王業立說，合併升格之後，台中豐原的繁榮、重要性不如以往，原市區與縣區資源分配問題也不斷被討論，例如原本可以在縣區就近處理公務的民眾，現在必須千里迢迢到市區，引發民眾洽公的便利性問題。

王業立補充，第五個問題是，《地方制度法》規定人口達125萬人得設直轄市，但新竹縣市人口合併後仍不足，就算其最終合併升格為直轄市，依照現行法規，將使其他非直轄市的縣市分配到的統籌分配款更少，恐會引發其他縣市抗議。

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