搶喝9元美式、民生品買1送1！量販超市「99購物節」懶人包

▲量販超市「99購物節」優惠懶人包。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

搶攻99購物節商機，除各大電商紛紛祭出超殺限時折扣之外，量販超市也宣布加入戰局，像是家樂福超市就於9月9日上午8時至9時祭出「冰、熱美式每杯9元」優惠；愛買則有逾百款商品「買1送1」、「第2件5折」；而全聯至12日前推5大好康，像是有「OFF COFFEE拿鐵22杯499元」，每杯不到23元，小確幸要把握。

▲全聯祭出「OFF COFFEE拿鐵22杯499元」。（圖／業者提供）

●家樂福

迎接99購物節，家樂福全台量販、超市、線上購物通通祭出誠意優惠，9月9日當日於超市店推出「冰、熱美式咖啡每杯9元」，且現時上午8時至9時；量販及超市部分則有使用紅利點數9900點（等同現金33元）可換洗衣精優惠包，全台限量1萬包，每卡限參加1次，換完為止；線上購物則從即日起至10日期間0時開搶「99折價劵」、「599免運劵」，且期間再加碼單筆消費滿1388元領劵折3%、滿1688元領劵折5%。

●愛買

愛買於「99購物節」祭出線上、線下優惠，即日起至9月9日在線上購物推出「限量Switch88折」、「家電限時3天全館89折」；愛買線上蝦皮商城於9月9日當日有指定民生暢銷品下殺5.5折起；實體通路部分至22日前推出超過110款冷凍食品、烹調醬料、耐熱袋、洗面乳、牙膏等買1送1或第2件5折優惠，把握機會囤一波。

●全聯

全聯即日起至12日祭出「99狂歡Go!」限時優惠，一共有5大好康等領，期間會員於「PXGo!全聯線上購」、「小時達」全站單日消費滿999元即送999福利點，最高享10%回饋，其中，購買99專區精選商品（分批取、箱購、預購），買就贈99福利點；且登入還可參加「天天扭好運」扭蛋遊戲，最高有機會獲得9999福利點（等同999元現金價值），另有小時達及品牌館折價券、OFF COFFEE熱美式等獎項，每位會員每日可免費玩1次。

民ㄥ除以上活動外，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」再加碼下單不限金額即可參加抽獎活動，最高有機會獲得dyson吹風機；同步再推「OFF COFFEE拿鐵22杯499元」優惠，1杯不到23元，還開放分批取貨、線上轉贈，且無領取效期，想喝多久就喝多久。

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