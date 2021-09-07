【廣編】中興米「優選有機米｣ 全台家樂福獨家銷售！享受自然與飲食的純粹無負擔

▲來自好米的故鄉台東土地的美好誠意，中興米「優選有機米｣即日起於全台家樂福賣場獨家販售。

圖、文／中興米提供

根據2020年有機農業促進論壇調查，有機農產品的顧客群集中在高知識分子、穩定工作者（如公教人員），且具養生概念或生病中的消費者。身為全台有機米歷史最悠久的米品牌-中興米，2021年更與台東地區農會合作，堅持專業有機耕植，並通過嚴謹專業查核與慈心有機驗證，於東部純淨土地孕育的高品質有機稻米-中興米「優選有機米｣，擁有上乘的米飯風味與口感，即日起於全台家樂福賣場獨家販售，就是要給消費者最純淨無毒且與自然平衡共存的好米。

由於有機米栽種時不使用農藥及化學肥料，內含的營養不會與外來化學物質產生不良反應，而這些營養素能幫助人們對抗癌症、心臟病、老化及認知失調等疾病。中興米「優選有機米｣秉持對消費者的承諾與用心，無農藥，保證米粒純淨無毒、有機肥，由天然土地滋養、無汙染，產製全程控管，並通過台灣本地嚴謹的專業有機查核：擁有慈心有機認證，農耕方式與產製過程，用誠心與善意，帶動天然環境生生不息的活力，在全面性標準管控之下，提供給民眾安全、安心的白米食材，即日起於全台家樂福量販店獨家販售，每包1.5公斤，售價NT$189，提供消費者有機飲食最佳保障以及純粹簡單的美好滋味。